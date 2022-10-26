女警挨罵「屌什麼屌」！檢引維基上訴　阿伯1原因獲無罪

記者黃翊婷／綜合報導

67歲伍姓阿伯2020年7月21日在台中火車站附近等人時，發現周遭道路紅線設置不當，於是請台中市第三警分局立德派出所女警幫忙反映，但女警要他自行向交通局反映，一氣之下罵出「妳要反映，妳拿國家的錢」、「妳屌什麼屌」等等，結果挨告妨害公務，一審獲判無罪。檢方引述維基百科並上訴維權，但被台中高分院合議庭裁定駁回，全案確定。

▲台中市第三警分局立德派出所。（圖／翻攝自Google地圖）

判決書中提到，伍男2020年7月21日下午5時許在台中市東區復興路4段與立德街路口等人，因為對車站周遭道路紅線設置感到不當，導致許多民眾違停，因而向立德派出所女警反映，對方回答「這個可能要麻煩大哥你去跟交通局反映」，他覺得女警態度敷衍，雙方因此發生爭執，一氣下之下說出「他媽的」、「妳屌什麼屌」、「是妳要反映，不是我反映，妳搞清楚，妳要反映，妳拿國家的錢，我講他媽的不是針對妳」。

但女警認為伍男罵人，於是依妨害公務罪將人送辦。台中地院一審勘驗現場錄音譯文，法官發現伍男之所以用詞不雅，是因為車站附近標線設置不佳，要求女警主動向上級反映現況，遭女警以無權限、要他自行向交通局建議等話再三回絕，這才心生不滿，覺得女警支領薪俸，卻對人民的建議搪塞敷衍，口氣才開始帶有不悅的情緒，進而引發糾紛，考量到他並非抽象謾罵，最終認定並無構成妨害公務，判決無罪。

接著，檢方提出上訴，並引述維基百科資料，「屌」這個字是指性交行為，常用來做罵人的粗話，伍男對女警說出「妳屌什麼屌」，足認有貶抑警員人格的意圖。

不過，台中高分院合議庭認為，伍男說的是「我國部分民眾表達內心憤懣、發洩負面情緒之慣用詞語」，也有民眾將這些詞語當作日常生活對話中的發語詞或口頭禪，未必都是作為貶低他人人格之用語，加上考量到當時的客觀環境情狀，這些詞語作為情緒發洩用語之目的遠大於文義表達意思的功能，因此，不能因為發言者在情緒激動時使用粗俗字句，就認為有侮辱的主觀意欲，最終不採信檢方的說詞，裁定駁回上訴，全案確定。