　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

放鐵捲門困警40分鐘成人肉夾心餅　囂張黑幫瞎扯「遙控器壞掉」

▲▼日前遭槍擊的開發公司，曾經傳出將警員卡在鐵門與鋁門之間40分鐘的情形。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警察獲報前往察看疑似挾持案時，被卡在店家鐵捲門與玻璃門間40分鐘。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市萬華警分局接獲報案，有人疑似遭挾持內，3名警員前往現場查看1間開發公司時，黃姓員工二話不說就把鐵捲門關下，導致廖姓警員被卡在鐵門與玻璃門間縫隙，長達40分鐘，黃男死不開門，狡辯遙控器壞掉，直到消防局到場準備破門時，黃男才將鐵捲門開啟，台北地檢署18日依妨害公務、妨害自由等罪起訴黃男。

這起警察受困案的事發地原生開發公司，被轄區警方列為治安熱點，公司負責人芳明館的黃清源，公司曾在2月間發生黑衣人持槍掃射7槍，黑衣人開槍後隨即前往大同分局投案，4月間，北市威震聯盟吳明達，疑因不滿黃清源介入債務糾紛，開價500萬要買兇暗殺黃，後來殺手臨陣退縮，但吳等5人仍因涉嫌預備殺人罪遭起訴。

檢警調查，早在這2起槍擊、預備殺人案發生前的1月17日晚上，萬華分局接獲線報，1名女子接獲朋友簡訊，要求「報警，可能走不了」，警方依據定位尋找時，發現原生開發公司有許多人進出，且正準備拉下鐵門，3名警員立刻上前阻止，但操縱遙控器的黃姓員工沒有停止動作，2名警員脫困，另名廖姓警員則卡在鐵門與內層的玻璃門之間縫隙。

在鐵門外的2名警察不斷敲打鐵門，並利用甩棍試圖停下鐵捲門，同時通報快打部隊，原生公司員工卻絲毫沒有任何動作，直到40分工後，到場的消防人員表示將要破門，鐵捲門才被立刻打開，警方進入發現公司裡並沒有持槍押人的情事。

不過警方仍將操縱鐵捲門遙控器的黃男函送法辦，黃男辯稱遙控器壞掉，所以無法開啟鐵捲門，可是事後鐵門是被遙控開啟的，檢察官認為黃男說詞不可採信，因此依妨害公務、妨害自由等罪嫌，將黃男提起公訴。

►宜蘭綠舞觀光飯店1泊2食超激殺5.2折！加碼浴衣體驗美照拍到滿

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
快訊／蘇貞昌確診！早上才到立院答詢　下午請假
台灣海峽貨輪4人落海！3人斷手腳　大副失蹤...黑鷹搜救中
「在我管區鬧什麼！」員警薛貞國遭活活打死　60多人圍毆畫面曝
2女大生騎車「有股味」　被逮哀求：可不可以放過我們
黃義交墜樓亡！檢方今相驗查死因　前妻、女兒哀痛現身陪同
25歲女騎車到墾丁玩　遭遊覽車輾頭亡
國泰世華已做好「最壞打算」！讓出好市多卡　將有兩大門檻要過
身分證中「4數字」吃燒肉5折！　4人同行1人20元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中16歲女騎機車違規迴轉　遭後車高速撞上...後座61歲男命危

麥寮外海越南貨輪4人落海　3人斷手腳獲救大副失蹤...黑鷹搜救中

陳時中勘災座車闖紅燈挨轟特權　警還原現場曝未當場開罰原因

黃義交墜樓亡！檢方今相驗查死因　前妻、女兒哀痛現身陪同　

放鐵捲門困警40分鐘成人肉夾心餅　囂張黑幫瞎扯「遙控器壞掉」

曾威豪、劉芯彤入監　薛貞國遺孀聲明：傷害永遠無法彌補

狂砍22刀殺了養他長大的阿嬤！竟先拿錢買春　舅舅氣到當庭飆髒話

酒駕慣犯喝茫改騎「電動滑板車」　法官仍認酒駕判刑2月罰1萬

玩具店老闆竟是暴力男！把2歲童打到肝臟撕裂　躺地奄奄一息

在我管區鬧什麼！員警薛貞國夜店遭活活打死　60多人圍毆畫面曝

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

前立委黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

姊弟每天尖叫+擁抱迎接　爸收巨星待遇：最期待這刻

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

百齡橋下50台↑車泡水罵翻　網曬有通知鐵證：不移怪誰

見阿姨們嗨跳廣場舞　調皮弟場外PK哥笑瘋

台中16歲女騎機車違規迴轉　遭後車高速撞上...後座61歲男命危

麥寮外海越南貨輪4人落海　3人斷手腳獲救大副失蹤...黑鷹搜救中

陳時中勘災座車闖紅燈挨轟特權　警還原現場曝未當場開罰原因

黃義交墜樓亡！檢方今相驗查死因　前妻、女兒哀痛現身陪同　

放鐵捲門困警40分鐘成人肉夾心餅　囂張黑幫瞎扯「遙控器壞掉」

曾威豪、劉芯彤入監　薛貞國遺孀聲明：傷害永遠無法彌補

狂砍22刀殺了養他長大的阿嬤！竟先拿錢買春　舅舅氣到當庭飆髒話

酒駕慣犯喝茫改騎「電動滑板車」　法官仍認酒駕判刑2月罰1萬

玩具店老闆竟是暴力男！把2歲童打到肝臟撕裂　躺地奄奄一息

在我管區鬧什麼！員警薛貞國夜店遭活活打死　60多人圍毆畫面曝

林襄「大膽全裸」超猛彩蛋照曝光！　絕美胴體全露出：現在太多奶免費

台中16歲女騎機車違規迴轉　遭後車高速撞上...後座61歲男命危

快訊／蘇貞昌確診！早上才到立院答詢　下午請假

快訊／蘇貞昌確診　三天前才跟蔡英文同台

鴻海科技日喊2025電動車市占達5%　外媒高評價「搶特斯拉生意」

直播大喊「我們都會死」　BMW飆速230狠撞貨車！全車4人拋飛斃命

擊敗工程師老巢！剛需增速最猛　金門住宅量5年增15%

美女主播遭疑「走光內褲」！網放大一看急提醒　釣出本尊淡定笑了

麥寮外海越南貨輪4人落海　3人斷手腳獲救大副失蹤...黑鷹搜救中

台積電上漲10元、收407！　台股漲158點站穩13100關卡

社會熱門新聞

快訊／曾威豪、劉芯彤入獄了　憔悴現身不發一語

黃義交墜樓亡「疫情後狀態很差」　3天前才和女兒一起吃飯

工人怒殺馬國女大生　家中「超反差2物」曝

曾威豪、劉芯彤夜店殺警　今入獄臭臉上囚車

即／黃義交北市內湖住處墜樓亡

即／黃義交內湖墜樓「無呼吸心跳」搶救中

藍鑽經理遭控劈腿「女下線」組小後宮　起底原是酒店少爺

22刀殺害養他長大的阿嬤　舅舅氣到當庭罵髒話

即／動機曝！交往全花他錢　怒殺馬國女：只想嚇嚇她

快訊／新北環快6車撞一團釀2傷　上班車流嚴重回堵

曾威豪、劉芯彤入監　薛貞國遺孀發聲明

秦慧珠：黃義交下午才在LINE說好

夜店殺警案　曾威豪、劉芯彤夫妻入獄

涉吸金上億　基泰董座搭特斯拉回家

更多熱門

相關新聞

小黃運將躺地阻拖吊　判刑定讞

小黃運將躺地阻拖吊　判刑定讞

新北市郭姓小黃運將，2020年間將計程車違停在某紅線路段上，遭員警執行拖吊。車子被架上輔助輪，並以螃蟹夾抬起離開地面時，郭男突然衝出，他先站在螃蟹夾上，之後蹲下，最後更躺在地上阻止拖吊，檢方依妨害公務罪起訴。一審判無罪，二審改判拘役30日，案經上訴，最高法院18日駁回上訴定讞。

松山車站驚傳「鐵捲門掉落」　噴出照曝光

松山車站驚傳「鐵捲門掉落」　噴出照曝光

兄弟為1塊磁磚纏訟2年半　為了鐵門又開戰

兄弟為1塊磁磚纏訟2年半　為了鐵門又開戰

他揪投資超跑　找不到買家挨大哥巴掌

他揪投資超跑　找不到買家挨大哥巴掌

癡男狂追店花還開車撞警局！犯跟騷法慘了

癡男狂追店花還開車撞警局！犯跟騷法慘了

關鍵字：

鐵門鐵捲門遙控器妨害公務妨害自由芳明館威震聯盟

讀者迴響

熱門新聞

好市多被搶親！250萬「國泰世華卡友」哭哭

51歲古天樂驚證實「神經全壞死」！急入院動手術

快訊／曾威豪、劉芯彤入獄了　憔悴現身不發一語

黃義交墜樓「何麗玲」再成熱搜字　60歲現況曝光

《我可能不會愛你》拿鐵驚爆婚變！

聯名卡換東家「會員反應曝」　好市多慘了

34歲女星證實罹癌　呆站醫院門口哭了

熊好券來了！今下午開放登記「6抽2」

黃義交墜樓亡「疫情後狀態很差」　3天前才和女兒一起吃飯

孫安佐爆交新女友「是13萬超兇直播主」！G級上圍辣爆

牛角燒肉登台20周年推優惠

豪宅性愛趴！　14男嗨戰8女慘了

好市多卡被北富銀搶親！　國泰世華失合約：持續洽談中　

Jennie「18秒只對他唱」　台男偶像被翻牌嗨翻

工人怒殺馬國女大生　家中「超反差2物」曝

更多

最夯影音

更多
拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪
BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面