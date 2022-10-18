放鐵捲門困警40分鐘成人肉夾心餅　囂張黑幫瞎扯「遙控器壞掉」

▲警察獲報前往察看疑似挾持案時，被卡在店家鐵捲門與玻璃門間40分鐘。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市萬華警分局接獲報案，有人疑似遭挾持內，3名警員前往現場查看1間開發公司時，黃姓員工二話不說就把鐵捲門關下，導致廖姓警員被卡在鐵門與玻璃門間縫隙，長達40分鐘，黃男死不開門，狡辯遙控器壞掉，直到消防局到場準備破門時，黃男才將鐵捲門開啟，台北地檢署18日依妨害公務、妨害自由等罪起訴黃男。

這起警察受困案的事發地原生開發公司，被轄區警方列為治安熱點，公司負責人芳明館的黃清源，公司曾在2月間發生黑衣人持槍掃射7槍，黑衣人開槍後隨即前往大同分局投案，4月間，北市威震聯盟吳明達，疑因不滿黃清源介入債務糾紛，開價500萬要買兇暗殺黃，後來殺手臨陣退縮，但吳等5人仍因涉嫌預備殺人罪遭起訴。

檢警調查，早在這2起槍擊、預備殺人案發生前的1月17日晚上，萬華分局接獲線報，1名女子接獲朋友簡訊，要求「報警，可能走不了」，警方依據定位尋找時，發現原生開發公司有許多人進出，且正準備拉下鐵門，3名警員立刻上前阻止，但操縱遙控器的黃姓員工沒有停止動作，2名警員脫困，另名廖姓警員則卡在鐵門與內層的玻璃門之間縫隙。

在鐵門外的2名警察不斷敲打鐵門，並利用甩棍試圖停下鐵捲門，同時通報快打部隊，原生公司員工卻絲毫沒有任何動作，直到40分工後，到場的消防人員表示將要破門，鐵捲門才被立刻打開，警方進入發現公司裡並沒有持槍押人的情事。

不過警方仍將操縱鐵捲門遙控器的黃男函送法辦，黃男辯稱遙控器壞掉，所以無法開啟鐵捲門，可是事後鐵門是被遙控開啟的，檢察官認為黃男說詞不可採信，因此依妨害公務、妨害自由等罪嫌，將黃男提起公訴。