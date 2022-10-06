引爆「松山之亂」遭判6月　四海幫成員不准易科今入監

▲大鬧松山分局中崙所的徐權被判刑6月定讞，必須入監服刑。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報

台北市松山分局中崙派出所去年遭黑衣人闖入大鬧，四海幫分子徐權因砸毀公務電腦螢幕，被法院依妨害公務等罪判刑6個月，得易科罰金18萬元確定，台北地檢署原訂9月底傳喚徐權到案執行，但徐權未現身，被檢察官下令拘提後，徐權6日下午主動報到，檢察官考量徐權挑釁警方公權力等理由，不准讓他易科罰金，當場將他上銬發監執行。

這場松山之亂起源於前分局教官楊忠蒞，在2021年4月16日凌晨酒後，被一大群黑衣人追著跑進中崙所，楊忠蒞一股腦兒衝到樓上，黑衣人則對值班員警大聲咆哮，還拿起椅子砸壞公務用電腦螢幕，大鬧96秒才逐一離開。事件爆發後，各界質疑警方未依法查辦，有關說包庇之虞，北檢立案調查。

時任松山分局長林志誠仍僅安排砸電腦的男子徐權和陽忠蒞握手和解，同時聲稱徐權已寫悔過書，而派出所內監視器因為停電，沒有錄到事發經過，後來北市警局在議員質詢下坦承，影像檔是遭人為刪除、格式化，經還原檔案後，徐權等10人被依妨害公務函送法辦，最後僅徐權遭提起公訴。

法院審理之初，傳出徐權與警方達成賠償電腦螢幕8000元和解消息，再度引發質疑，當時分局長陳昭甫為此親自出庭，否認同意和解，並請求法院重判，案經台北地院一、二審審理後，2022年7月22日依損壞公務員職務上掌管之物品罪，判徐權有期徒刑6月，可以每日1千元代價，共易科罰金18萬元免關確定。

北檢收案後，傳喚徐權9月30日到案，但徐權未遵期報到，檢察官開出拘票命警方拘提，徐權才在6日自行到北檢報到，並聲請易科罰金，但檢察官訊後認為，徐權挑釁警方公權力尊嚴、法治觀念蕩然無存、更增國人對警方執法信賴感之疑慮，不准易科罰金，直接送監執行。