癡男狂追店花猛盯梢　為追愛開車撞警局！犯跟騷法GG了

▲小鈺遭歐男瘋狂追求，不斷騷擾、跟蹤窺視，法院依今年6月才上路的跟蹤騷擾法處歐男4月徒刑。（圖／翻攝PAKUTASO）

記者蔡怡萍／台東報導

台東一名歐姓男子瘋狂追求女子小鈺（化名），不停傳訊騷擾、約她出遊，甚至直接跑到她上班店家拉人，警察將小鈺帶到警局做筆錄時，歐男還發狂開車衝撞派出所柵門，怒嗆員警「垃圾、單不敢單挑、我就挑釁你」，並持續到小鈺店內徘迴盯梢，法院近日依照跟蹤騷擾罪、妨害公務罪，處有期徒刑4月，可易科罰金，可上訴。

起訴書指出，39歲歐姓男子想追求小鈺，今年6月27日開始密集傳訊騷擾她，要小鈺陪他去教會、問她什麼時候上班，直接告白「想妳啦，我喜歡妳」；同月30號早上歐男打電話邀小鈺出遊未果、他竟直接跑到小鈺工作的滷肉飯店，談話間偷摸她的手；中午歐男再度返回要將人帶走，被老闆娘制止後卻開始大鬧店家，鬧到警方上門關切。

但是歐男的瘋狂行徑並未結束，員警將小鈺帶到派出所製作筆錄時，他駕車一路尾隨警車，隨後又開車衝撞派出所柵門，並在所內朝承辦員警大聲叫囂「我就想灌你，我就挑釁你，你是要不要來打架，你什麼都不敢，單挑敢不敢，所長很強是不是，垃圾，弱，SUCK」等語，還爆發肢體碰撞。

法院當天即核發緊急保護令，但歐男2天後再度出現在小鈺店門口徘迴查看，仍然整天在外盯梢，檢察官調查後，依照今年6月才上路的跟蹤騷擾法等罪嫌起訴歐男。

台東地院審理後，歐男出於愛慕之意、反覆情緒激動跟蹤騷擾，雖未具體攻擊危害小鈺，但在一定程度上已造成小鈺心生畏懼，又辱罵員警，藐視公務員執法尊嚴，考量他坦承全部犯行，並已與其中1名員警調解、履約向兒童之家捐款5千元，又有93歲、70多歲父母要探望，依跟蹤騷擾罪、妨害公務罪，處應執行有期徒刑4月，可易科罰金12萬。

值得一提的是，由於他在具保停止羈押期間，又擅自在網路上張貼小鈺照片，並說「報告檢察官大人喜歡還需要問原因嗎？」、「原來，這年頭追個女朋友也會被關進監獄，真是哈利路亞阿們」，認為歐男對刑責反應力薄弱，因此不准緩刑。全案可上訴。