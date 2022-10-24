夜班保全曬超狂宵夜照　阿嬤式塞爆「有種餓叫住戶覺得你餓」

記者黃翊婷／綜合報導

一名保全23日晚間10時許在臉書PO出一張照片，只見桌上擺著一碗肉骨茶麵，麵上竟然還擺滿豬腳，看起來相當豐盛，「有一種餓叫『住戶覺得你餓』。」超狂的宵夜照片吸引超過4000名網友按讚，大家紛紛留言表示羨慕，「住戶是阿嬤嗎」、「好幸福啊，住戶人真好」、「你應該跟住戶相處得不錯」。

▲原PO的宵夜是肉骨茶麵加豬腳。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，自己是一名夜班保全，住戶們都叫他「那個胖胖的保全」，23日晚間10時許上班時，有住戶送來宵夜加菜，讓他的肉骨茶麵變成豬腳肉骨茶麵，吃完應該會飽到連隔天的早餐都省了，「有一種餓叫『住戶覺得你餓』，或『住戶真的覺得你很餓』。」

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文章公開之後迅速掀起關注，短短一個晚上就吸引超過4000名網友按讚，大家紛紛留言表示，羨慕原PO遇到天使住戶，「這不多巡兩圈對不起住戶」「住戶是阿嬤嗎」、「好幸福啊，住戶人真好」、「你應該跟住戶相處得不錯」、「把你餵飽，讓你睡不著」。

也有不少網友坦言，自己的確有送大樓保全宵夜的習慣，有些保全還會回送東西給住戶，「我有時候都是買200、300塊的鹽酥雞跟一杯飲料，直接請夜班保全吃」、「之前我也煮過麻油雞給我們樓下的保全，我們夜班這個保全人很好，有好吃的我會拿給他，他有好吃的也會拿給我」。