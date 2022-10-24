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老婆1年買60件牛仔褲　夫見床上6袋戰利品傻眼：正常嗎？

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫抱怨，老婆1年買了60件牛仔褲，重點還不常穿，根本就是買來占空間，讓他又傻眼又無奈，最後乾脆將老婆6大袋的戰利品拍照PO上網，想問問大家這樣是否正常。有趣的是，大多數網友都認為正常，還有部分女網友解釋，服裝有分為上班穿跟外出穿的，數量當然多，有些則是看喜歡先買起來放的。

人夫抱怨老婆1年買60件牛仔褲。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲原PO無法理解老婆為什麼這麼愛買牛仔褲。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，「請問老婆1年買60件牛仔褲是正常的嗎？」而且老婆也沒有經常穿，根本就是買來占空間的；他還在文章中還附上老婆的戰利品照片，只件床上放著6個收納袋，裡面裝著許多牛仔褲，顏色有淺藍、深藍、米白、卡其色等等，樣式非常多。

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文章公開之後意外掀起網友熱議，有一派人和原PO一樣，無法理解為何要買那麼多件牛仔褲，並紛紛留言表示，「我20年都沒有60件牛仔褲」、「我6年才買3件，因為原本6年前的那3件穿破了」、「我1年才2件」、「我1件從第一胎穿到要生第二胎」。

不過，大多數網友都覺得原PO的老婆很正常，「正常啊」、「才60件，真是勤儉持家」、「有能力的話沒差」、「促進經濟成長」、「如果你老婆只有1件褲子，也不正常啊」、「胖胖瘦瘦，買牛仔褲很合理」、「等你老婆鞋包超過目前牛仔褲的數量時，再來問正不正常吧」；還有部分女網友解釋，服裝有分為上班穿和外出穿的，自己1年差不多也可以買到60件牛仔褲，但同時會淘汰一些舊的，有些則是看喜歡先買起來放，只要經濟能力許可，購買自己喜歡的衣褲並無不妥。

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