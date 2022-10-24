為領保險「裝確診」！ 他怒嗆「祝你中獎」　網曝：真有這種人

▲不少確診過的民眾，都已領到保險金。（示意圖／記者李毓康攝）



實習記者林郁婷／綜合報導

今年５月桃園曾發生一起1人確診，12名同住家人一起隔離，加上投保其他家2到3張防疫險，估算下來一場疫情可以領到100多萬，而為了領防疫險，現在又出現謊稱自己確診的現象。一名網友即不滿表示，身邊朋友為了領保險，「演戲裝確診」，甚至向確診者要2條線快篩劑，讓他氣地大罵，「乾脆過去跟你同吃同睡，好讓你快速中獎」。

一名網友在「爆怨公社」發文表示，「為了領保險，沒中還要演自己中」，還向確診者索要兩條槓的快篩劑，去約視訊看診申請保險，「你這麼想領保險，要不要鼻涕衛生紙打包送過去，記得拿來擦擦眼睛、擦擦鼻子嘴巴」，或是過去同吃同睡，順便咳咳嗽，讓你能盡快中獎，「怪不得保險公司要該該叫。」

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▲原ＰＯ怒轟裝確診者。（圖／翻攝自「爆怨公社」）

貼文一出不少網友表示都遇過這種人，「上次確診期間也是碰到這種垃圾，三更半夜傳賴要我當場作快篩給她；身體不舒服還被吵醒，直接被我臭罵一頓」、「很多人都這樣子阿，刻意中獎」、「相關社團真的看過私訊想收購呈陽性的快篩，或是在唉自己怎麼都不中」、「哇…我是朋友說要拿來2個賣我1萬，直接被我罵想錢想瘋了嗎？」

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