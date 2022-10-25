今晨14.9℃！「成颱機率高」大迴轉　變天時間曝

▲吳德榮說，歐美模式模擬周日20時天氣圖顯示，菲東有熱帶擾動，發展成颱機率高，美國模式模擬在比較遠的位置北轉（上圖左），歐洲模式模擬則在呂宋島附近北轉（上圖右）。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局觀測，今天（25日）清晨全台最低溫出現在台東縣鹿野的14.9度。氣象專家吳德榮提醒，菲律賓東方海面有熱帶擾動發展成颱的機率高，美國模式模擬在比較遠的位置大迴轉，歐洲模式模擬在呂宋島附近北轉，周五至下周一迎風面水氣逐日增多，需持續觀察。

氣象局預報員張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天東北季風影響，各地早晚較涼，北部、東北部低溫18、19度，其他地區20、21度；今宜蘭、花蓮和大台北山區有零星短暫雨，午後南部山區也有零星短暫陣雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



張承傳說，周三東北季風稍減弱，氣溫回升1、2度，雨區和今天類似；周四水氣稍微多一點，除了宜蘭、花蓮和大台北山區外，大台北地區也有局部短暫雨；周五之後水氣有機會再增多，要看菲律賓東方低壓擾動走向而定，預估有機會變颱風，目前預報是迎風面降雨，但降雨多寡還要再觀察。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新各國模式模擬顯示，菲律賓東方海面有熱帶擾動，發展成颱的機率高，美國模式（GFS）模擬在比較遠的位置大迴轉，歐洲模式（ECMWF）模擬則在呂宋島附近北轉，顯示不確定性很大，需持續觀察。

吳德榮分析，相同的影響是，周五至下周一迎風面水氣逐日增多，大台北、東半部的局部雨亦逐日增多，但雨勢的大小得視擾動靠近的程度，背風面則仍為晴時多雲的天氣。