送中秋禮盒賄選　屏東村長候選人5萬交保、兄嫂遭羈押禁見

▲屏東地檢署查賄 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣某鄉蔡姓村長候選人及其兄嫂，為求勝選，利用今年中秋節送禮盒給村民，涉嫌賄選。屏東地檢署指揮刑警大隊等單位搜證傳喚兩人及10多位村民到案，訊後以且有勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押，經法院裁定蔡姓候選人交保5萬元，張女則羈押禁見，擴大偵辦。

屏東地檢署檢察官指揮屏東縣政府警察局刑事警察大隊、東港警分局以及屏東縣調查站成立專案小組，積極查緝賄選。

近期接獲情資，經分析過濾及查證後，承辦檢察官發現某鄉蔡姓候選人為求勝選，於今年8、9月間備妥禮盒，利用中秋節等節慶之機會，與其兄嫂張女分別贈送中秋禮盒予村民並尋求支持，經掌握具體事證確認上情。

於(24)日傳喚蔡姓候選人及選民10餘人到案偵訊，調查後認蔡姓候選人與張女涉犯公職人員選舉罷免法第99條賄選罪嫌重大，且有勾串之虞，致使案情晦暗不明之風險；向屏東地方法院聲請羈押，經法院裁定蔡姓候選人交保5萬元，張女則羈押禁見。

屏東地檢署呼籲民眾若曾接獲任何候選人直接或間接賄選者，請儘速與本署聯繫檢舉，切勿心存僥倖，後悔莫及。該署強調對於妨害選舉絕對積極查辦，以維護公平選舉、淨化選風。