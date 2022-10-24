林明溱卸任說明會遭爆送禮幫藍營賄選　縣府：縣長自掏腰包舉辦

▲民進黨南投縣議員候選人曾琮愷向地檢署檢舉縣長林明溱涉賄。（圖／翻攝曾琮愷臉書，下同）

記者高堂堯／南投報導

即將卸任的南投縣長林明溱於8月起於全縣13鄉鎮陸續舉辦「縣長卸任感恩說明會」，主題設定為縣務推動建設及政令宣導，不過遭民進黨陣營踢爆，日前於南投市舉辦的某場說明會以公費舉辦，會中竟邀請國民黨縣長候選人許淑華等人出席，會後甚至發放要價300元的禮品，痛批林明溱用人民的錢輔選，已涉犯賄選罪嫌。

林明溱的「卸任感恩說明會」規劃13鄉鎮263個村里走透透，民進黨籍縣議員候選人曾琮愷今天上午赴南投地檢署遞送檢舉函，指出10月18日晚間7點於平和里舉辦、編號第17場的「卸任感恩說明會」，不但邀請許淑華、南投市長候選人張嘉哲等多名國民黨籍候選人出席，林明溱在現場還多次為各候選人高喊「當選」，讓卸任感恩說明會形同選舉造勢大會。

曾琮愷表示，現場還備有多組「妙管家」1.3公升時尚泡麵碗禮品，並貼有縣府宣導貼紙，確為縣府以公帑採購的宣傳品，會後不但由縣府公務人員協助發放給參與民眾，候選人還在一旁拉票；經查這款泡麵碗商品網路售價超過300元，已經遠超過30元，且足以改變選民投票意願，他認為林明溱和縣府已觸犯《公職人員選舉罷免法》第99條之賄選罪，及《公務人員行政中立法》。

▲南投縣計畫處長蕭文呈表示，「縣長卸任感恩說明會」是林明溱自掏腰包處理。（圖／南投縣政府提供）

南投地檢署目前已依法受理檢舉，縣府計畫處長蕭文呈則回應，「縣長卸任感恩說明會」是林明溱自掏腰包處理，包括餐費、佈置費用等，主要目的是親自向鄉親說明各鄉鎮建設成果，交代過去近8年任期來為地方做了哪些事情，也公開接受民眾檢驗，以示負責。

蕭文呈解釋，說明會中有做政令宣導，再由宣導單位在會後發送宣導品，未有與選舉相關的行求或期約，和到場的候選人並無關係，而該說明會也是公開活動，任何人都可以參加，也歡迎各界分享相關訊息。