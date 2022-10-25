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Google宣布：Chrome瀏覽器明年2月起停止支援「Windows 7、8」

▲Microsoft Windows 7。（圖／路透社）

▲Microsoft Windows 7。（圖／路透社）

記者閔文昱／綜合報導

微軟日前發出公告指出，將在明年1月10日起終止對Windows 7的延伸安全更新（Extended Security Update，ESU）與對Windows 8的延伸支援。對此，Google也在本周宣布，旗下的Chrome 110瀏覽器自明年2月7日釋出後，將不會再支持Windows 7及Windows 8.1系統，呼籲用戶將作業系統升級至 Windows 10 以後版本。

Google表示，舊版Chrome瀏覽器依然可在Windows 7、Windows 8作業系統下使用，只是未來2系統將不再有任何更新。換句話說，若要使用Google Chrome 釋出的更新版本與最新功能，以及獲得瀏覽器的安全性修補，用戶電腦內的作業系統至少需為Windows 10 版本以上。

▲▼Google。（圖／路透）

▲Google。（圖／路透）

據了解，去年推出的 Windows 11目前使用佔比為13.56%，Windows 10仍為最多人使用的Windows作業系統版本，市占率達71.87％。另外，Windows 7、Windows 8.1則分別還有10.68%、2.7％的占比。

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