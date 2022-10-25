新北警10個月阻詐4億多元　扣不法金額2億！侯友宜表揚129人

▲新北市長侯友宜頒獎給有功阻詐人員 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市市長侯友宜今（25日）出席警察局辦理治安會報，頒贈表揚129位阻詐有功人員，9月份總計攔阻詐騙4024多萬元，其中攔阻最高金額為中信銀行重陽分行阻詐美金30萬元（約新臺幣936萬元），年初迄今攔阻4億560萬多元，市長更肯定新北警打詐隊成果。

▼新北市長侯友宜與警察局長黃宗仁治安會報 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市警方表示，光9月份攔阻詐騙金額高達4024多萬元，其中攔阻最高金額為中國信託銀行重陽分行洪姓襄理阻詐美金30萬元（約台幣936萬元），截至2022年初迄今，攔阻詐騙金額超過4億560萬多元，將近是去年攔阻金額2億3000多萬元的兩倍，查扣不法所得金額也超過2億1968萬元，遠遠超過去年查扣金額950萬多元，雙雙創下新高。

▼新北市長侯友宜出席治安會報 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市長侯友宜也出席治安會報，表揚129位阻詐有功人員，並肯定新北警打詐隊成果，其中一名表揚對象中，為新北市一家旅宿業員工，平時負責入住旅客登記及房間管理等工作，發覺入住旅客有異狀，懷疑是控制人頭帳戶的詐騙集團，立即通報並配合警方查緝，即時回報現場狀況，協助警方一舉偵破詐欺集團，市長會中親自頒贈感謝狀及「打詐豹隊長」公仔表揚。

▼民眾可利用「豹吼哩哉」及「新北刑大」臉書粉絲QRcode掃描加入 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，「新北打詐隊」仍會持續努力結合各大團體、百工百業執行防詐宣導，且為擴大網路宣導，讓民眾能即時迅速獲得各類防詐騙資訊，在各宣導會場均提供「豹吼哩哉」及「新北刑大」臉書粉絲QRcode讓大家可立即掃描加入。