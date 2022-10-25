游淑慧認愛三立高層！郝龍斌送暖：她很內斂害羞「請大家勿打擾」

▲郝龍斌出席「《跨越》王志剛新書分享會」會前受訪。（圖／記者鄭佩玟攝）



記者鄭佩玟／台北報導

有「藍營女戰神」之稱的國民黨台北市議員游淑慧，遭揭露與《三立新聞網》副總經理劉世澤相戀，游主動與劉肢體互動，相當熱情大方；游今（25）日也坦承，兩人約從今年4、5月起開始這段關係，但雙方公私分明。對此，游淑慧的老長官、前台北市長郝龍斌受訪時說，「我其實早就知道這個事情，淑慧早就跟我說了」，並希望外界給游淑慧空間，不要干擾她的私領域。

郝龍斌指出，「淑慧跟我跟了20年，從大學畢業就是我的秘書跟助理，我們像家人一樣，大部分事情都會跟我說，所以這個事情我聽到很高興，跟一個男朋友交往，對一個公眾人物來說，非常不容易，真的非常辛苦，尤其在選舉期間。」

郝龍斌強調，希望大家能夠給游淑慧空間，「然後她又是一個比較內斂、比較害羞的人，希望大家不要干擾她的私領域。」

針對游淑慧為愛減重一事，郝龍斌表示，減重其實對健康有幫助，如果是因為戀愛而減重，這也是一種好事。至於游劉配如果修成正果，郝龍斌強調，「一定會包一個大紅包！」他並指出，當初在擔任市長時，就跟辦公室女屬下鼓勵，如果結婚就會包20萬紅包，可惜游淑慧沒機會修成正果，因此卸任後就再加碼到30萬。