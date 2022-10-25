游淑慧昔嘆「空虛寂寞覺得冷」　今被爆戀上三立總編輯「順利脫單」

▲台北市議員游淑慧。（圖／記者袁茵翻攝）

政治中心／台北報導

國民黨籍台北市議員游淑慧25日被爆料與親綠媒體《三立新聞網》總編輯劉世澤相戀，此消息一出立馬引發熱議，昔日感情觀也被外界關注。游淑慧曾於臉書透露，過去自己多次被朋友與母親催婚，然而近幾年，同樣的朋友聚會中卻越來越常聽到「單身真好」，不禁讓她感嘆「我也會憧憬婚姻、孩子與家庭，並非單身主義者。當然，單身久了偶爾難免『空虛寂寞覺得冷』。」

去年3月游淑慧透過臉書表示，早幾年，身邊的朋友紛紛走入婚姻，當時她也會被勸趕快結婚生子，或是朋友要幫忙介紹對象等，而母親更是見一次念一次，小心老了沒人照顧；然而這幾年，同樣的朋友聚會，她卻越來越常聽到「單身真好」、「想做什麼就做什麼」、「養小孩好花錢」等抱怨。

「其實，我也會憧憬婚姻、孩子與家庭，並非單身主義者。」游淑慧強調，在生病時、無人可分享美好食物和生活時或是看到可愛的小孩時，都會讓她感到「空虛寂寞覺得冷」，但看身邊朋友走入婚姻家庭，養小孩好花錢等等，又覺得「膽顫心驚」，更感嘆「想要脫單？但婚姻其實沒那麼簡單！」

游淑慧回憶學生時代，班上的學霸女同學，成績好、外在又高又美，卻選擇在名校研究所畢業後馬上結婚生子。游淑慧分享，某次同學會，學霸帶著疲憊的黑眼圈與來不及梳理的頭髮出席，原本對人生雄心壯志的她，後來選擇了一份安穩的行政工作，這件事也大大影響了游淑慧對婚姻的看法，「或許這是她幸福的選擇，但這一景還是讓我在那幾年，對於婚姻有點灰色。」

對比昔日感情觀，游淑慧近日被《鏡周刊》拍到順利脫單消息，週刊指出，她常常於上班時間到三立大樓接劉外出買咖啡，並主動摟對方的腰。

而對於戀情，游淑慧則回應，她不喜歡將個人私事攤在陽光下，而且選舉要到了，不希望大家因此忽略她工作上的努力，「我是一個公私分明的人」，話說得保守；劉世澤則強調與游淑慧只是朋友，自己單身，並強調他有很多朋友。