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兄弟2人皆攝護腺癌！他「冒徵兆沒重視」一查已癌末　一家下場超慘

▲屁股痛，直腸檢查，前列腺檢查，開菊，拉肚子，腸胃不適，摸臀，摸屁股。（圖／pixabay，示意圖，非本文當事人）

▲一家三兄弟全部確診同一種癌症。（圖／pixabay，示意圖，非本文當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江省寧波市一名70歲方姓阿公平時身體健康，就是幾年前曾在一次常規健檢中，查出PSA前列腺（又稱攝護腺）特異抗原指標稍微有點偏高。不過，因為當時並無任何不適症狀，方男也就沒往心裡去。直到最近一年，他大哥和三弟先後因為這個指標偏高，在醫院進一步檢查後雙雙確診為前列腺癌。之後，他就醫一查竟也確診。

據《寧波晚報》報導，診斷報告顯示，方男的PSA指標值已經飆升到正常水平的30倍。10月初，他轉入鄞州區第二醫院泌尿外科尋求幫助，經過穿刺活檢後確診為前列腺癌，且已是局部晚期，暫時不具備手術條件，只能先行內分泌治療，待3到6個月後再重新評估，若腫瘤得以控制，或許還有手術機會。

方男悔不當初，「還是自己大意了，當初健檢第一次查出指標偏高時就應該引起重視，現在懊悔也來不及了。」

鄞州區第二醫院泌尿外科前列腺專科病區主任王鋼表示，這三兄弟的案例雖不多見，卻很典型。可見，前列腺癌是具有家族遺傳性的，而且前列腺癌PSA篩查真的很重要。

「前列腺癌雖然發病率在逐年上升，但它並不可怕，它是目前治療方式較多，同時治療效果較好的腫瘤之一」，鄞州區第二醫院副院長、前列腺疾病專家朱偉智表示，前列腺癌其實是一個「惰性」的惡性腫瘤，生長很緩慢，如果能在早期發現前列腺癌，治癒率非常高。而且腹腔鏡下前列腺癌根治技術已十分成熟，在尿控、瘤控、保留性功能等方面均取得良好效果。

王鋼提醒，PSA指數異常的男性一定要儘早到泌尿專科醫生處就診諮詢，以免延誤病情，「PSA檢測是目前針對前列腺癌篩查最重要、最有價值的篩查方法，與直腸指檢、經直腸前列腺超聲比較，具有更高的前列腺癌陽性診斷預測率。」

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