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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

驚見「張善政宣傳車」闖紅燈　女騎士險被撞上！影片曝光網狂轟

記者朱祖儀／綜合報導

九合一大選逼近，多數候選人抓緊時間拚選戰。但近日有女騎士透露，近日騎在路上的時候，國民黨桃園市長候選人張善政的選舉宣傳車竟然闖紅燈，差點撞上她，而且對方違規在先，還按喇叭示意，讓她相當傻眼。影片曝光後隨即遭網友轟爆「太囂張了吧」。

網紅四叉貓近日在臉書分享一段影片，透露自己的信箱收到一段短片，驚見一輛張善政的選舉宣傳車在21日晚間7點37分左右闖紅燈，還按喇叭示意，未禮讓綠燈的女騎士。他看到後表示「十字路口差點撞到機車騎士還好沒事，請再多注意一下交通號誌喔，感恩」。

▲▼張善政宣傳車闖紅燈（圖／翻攝自Facebook／劉宇）

▲張善政宣傳車闖紅燈，險些撞到騎士。（圖／翻攝自Facebook／劉宇）

從影片中也可以看到，女騎士騎到路口看到綠燈準備右轉，結果張善政的宣傳車竟直接闖紅燈，差點就撞上她了。而且宣傳車違規後還先按喇叭，女騎士見狀不甘示弱，只能長按喇叭回擊。

影片曝光後，網友紛紛留言表示「國家機器動的很厲害」、「太囂張了吧？！」「聽到喇叭聲的時候一開始好像還想逼車？看到有攝影後才乖乖的歸回去？」「蛤？危險逼車，可以吊駕照的哦」，還有不少網友標記張善政及其他國民黨人士，表示「那個芯會怎麼說呢？會不會用上禮拜的監督態度來監督自己人呢？好奇」、「呼叫詹村長，900芯出面主持公道」、「徐巧芯不表示一下嘛？不分區議員」。

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