海邊發現半裸女屍　撈上岸竟是「32萬粉絲女網紅」頭部重傷死

▲警方在海中發現女網紅屍體。(圖/翻攝自Instagram/slickianna)

記者李振慧/綜合報導

牙買加警方近來在海中發現一具屍體,打撈上岸後發現死者是35歲女網紅湯森(Aneka 'Slickianna' Townsend),在網路上擁有約32萬粉絲追蹤的她,遺體呈現半裸狀態,頭部還有傷口,警方目前正在調查死因。

警方21日上午9時30分左右,在聖安德魯區(St Andrew Parish)沿海小鎮雷丁(Reading)附近海中發現湯森遺體。目擊者表示,有遊客發現一具腐屍漂浮在水中立即報案,警方後來把屍體打撈上岸,現場還找到一條沾滿鮮血的毛巾和一頂假髮。

Friends, family and well-wishers have gathered at a candlelight vigil on Chelsea Avenue to pay their respects to social media influencer Aneka 'Slickianna' Townsend.



Townsend, 35, was found dead in St James on Friday.



(Photos/videos: D.Henry) pic.twitter.com/Phm9cWE7Pt