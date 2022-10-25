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航空雙雄線上旅展開跑！華航9點開搶「宿霧免5千」　長榮推機票0元

▲▼華航機師罷工,華航班機降落松山機場。（圖／記者林敬旻攝）

▲華航及長榮航空線上旅展開跑。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者張乃文／整理報導

台北國際旅展將於11月4日登場，中華航空2022線上旅展則於今（25）日上午9時正式開跑，三大全新航點台北-宿霧TWD 4,800 元起 (未稅)，台北-峴港 TWD 6,500 元起，台北-清邁 TWD 7,000 元起，而台北-琉球 (沖繩) 也只要TWD 7,566起 (未稅)，台北-東京則有超值價TWD 10,947元。另外，長榮航空旅展推出「0元機票」特價優惠，票價也創下歷史新低。

華航表示，今起在官網推出為期35天優惠促銷，為殷切期待出國的民眾，推出多條精選航線促銷活動。各條航線優惠價格包括台北-福岡TWD 9,790 元起(未稅)、台北-東京TWD 10,947 元起(未稅)、台北-帛琉獨家航線TWD 9,000元 起(未稅)；長程航線台北-布里斯本TWD 20,470元起(未稅)、台北-溫哥華TWD22,250 元起(未稅)、台北-維也納TWD 25,365 元起(未稅)。

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華航第四季全線規劃增班五成，每週提供超過 300 班的航班服務，為歡慶新開航點，華航擴大回饋旅客，購票指定航點加碼贈送24張免費機票。

線上旅展活動期間自 10 月 25 日上午09:00起至 11 月 28 日23:59止，華夏會員透過全通路購買台灣出發之華航及華信國際線航班機票（含兒童），並至活動網頁完成登錄，就有機會抽中新開航線機票，菲律賓宿霧、越南峴港、泰國清邁三大航點經濟艙來回機票各8張。

長榮航空則在24日已搶先開跑，至11月27日24:00止，將於官網推出「2022長榮航空線上旅展」（www.promotions.com.tw/eva_itf/），明年3月31日前出發的航班優惠最高可省將近萬元。

長榮航空指出，旅展祭出各式優惠，國人最喜愛的桃園-成田最低未稅價只要11,096元起，適合悠閒度假的台北-宿霧航線未稅最低價只要5,924元起，台北-維也納直飛航線未稅價23,905元起，台北-布里斯本航線未稅價也只要20,748元起。

部落客「虎咪走天涯」則在臉書粉專表示，長榮航空旅展推出「0元機票」特價優惠，不過「已無法再更低價，包括像是澳門、宿霧或馬尼拉，大家會看到票價還是1千多，那是因為不管機票票價是多少，本來就會有燃油附加稅及機場稅要付，所以現在這些點你看到的 1945 元的票價已經史低」。

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關鍵字：

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