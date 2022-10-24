華航「線上旅展」明開跑！飛沖繩只要7566元　3新航點下殺超低價

▲華航線上旅展明日起開跑。（圖／華航提供）

記者李宜秦／台北報導

台北國際旅展將於11月4日登場，中華航空2022線上旅展也將於明（25）日上午9時正式開跑，三大全新航點台北-宿霧TWD 4,800 元起 (未稅)，台北-峴港 TWD 6,500 元起，台北-清邁 TWD 7,000 元起，而國人喜愛的日本航線，如台北-琉球 (沖繩) 也只要TWD 7,566起 (未稅)，台北-東京則有超值價TWD 10,947元。

華航表示，明日起在官網推出為期 35 天優惠促銷，為殷切期待出國的民眾，推出多條精選航線促銷活動。

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各條航線優惠價格包括台北-福岡TWD 9,790 元起(未稅)、台北-東京TWD 10,947 元起(未稅)、台北-帛琉獨家航線TWD 9,000元 起(未稅)；長程航線台北-布里斯本TWD 20,470元起(未稅)、台北-溫哥華TWD22,250 元起(未稅)、台北-維也納TWD 25,365 元起(未稅)。

華航第四季全線規劃增班五成，每週提供超過 300 班的航班服務，為歡慶新開航點，華航擴大回饋旅客，購票指定航點加碼贈送24張免費機票。

線上旅展活動期間自 10 月 25 日上午09:00起至 11 月 28 日23:59止，華夏會員透過全通路購買台灣出發之華航及華信國際線航班機票（含兒童），並至活動網頁完成登錄，就有機會抽中新開航線機票，菲律賓宿霧、越南峴港、泰國清邁三大航點經濟艙來回機票各8張。

為回饋華夏會員，華航官網同步線上旅展推出最愛航點票選活動，邀請會員朋友從15大航點中選出心目中最喜愛的航點，華航將自得票最高前三大航點投票者中，每航點隨機抽出8位幸運會員獲得「5折機票」。

▲華航明年開航峴港，旅展也推出機票優惠。（圖／華航）

另華航與中國信託推出聯名卡獨家加碼優惠活動，10 月 25 日至 11 月 28 日ITF線上旅展期間，華航聯名卡卡友凡於華航官網購票，除享台灣出發全航線機票85 折起之購票折扣。

還將獨享全卡別卡友專屬折價優惠，區域線折價TWD 1,500元、長程線折價TWD 3,000元(部分航線及艙等除外)，且單筆消費滿TWD 10,000元以上，就有機會抽中華航區域線經濟艙不限航點機票。

聯名卡友另可參加額外贈哩活動，旅展期間凡於官網購票、華航免稅品網路預訂、機上免稅品及華航eMall 活動，消費金額累積滿TWD 3萬元（含）以上，可享最高12,000哩程回饋，活動期間消費累積TWD 10萬元（含）以上，限量登錄就送華航經典頭等艙餐具。

華航也與中華電信及LINE Pay合作，華夏會員可享中華電信漫遊及上網卡85折起優惠，旅展期間使用LINE Pay購票，單筆交易滿TWD 9,999搭配指定銀行卡，再享最高8% LINE POINTS回饋，台灣出發全航線適用，最高可回饋至2,000點。

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