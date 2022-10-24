快訊／高端宣布買單！　接種者赴日旅遊「免費PCR」

▲針對高端接種者赴日，高端將免費提供PCR篩檢。（資料照／記者湯興漢攝）

記者柯沛辰／綜合報導

日本政府規定入境者須打滿3劑認可的疫苗，否則須花3500元做PCR篩檢。高端疫苗公司24日表示，考量社會責任、企業形象及股東權益，將協助政府一起解決部分國人赴日的不便，於年底前免費提供接種高端新冠疫苗之民眾赴日前PCR檢測服務。

高端聲明全文如下：



致高端新冠疫苗施打者及愛護者：

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依日本現行防疫規定，入境者須打滿三劑列入WHO緊急使用清單（EUL）之疫苗或檢附PCR陰性證明。除中央疫情指揮中心宣佈補打疫苗措施外，本公司考量社會責任、企業形象及股東權益，並參考律師提供之法律意見書與各界意見反饋，評估可在財務負擔允許及合理範圍內，協助政府一起解決部分國人赴日的不便，將於年底前免費提供接種高端新冠疫苗之民眾赴日前PCR檢測服務。

自2021年國內開始施打新冠疫苗以來，民眾因自身需求可自主選擇接種的疫苗品牌，以預防疾病傳播、重症與死亡。迄今，台灣共核准五項新冠疫苗上市施打，累計全國疫苗接種總人次約6,300萬，其中高端新冠疫苗接種人次約306萬。根據疫情指揮中心推估，12月底前全國約有8萬人前往日本，以高端疫苗接種人次比例占4.9%估計，本公司已規劃足夠檢測量能，將與全國北、中、南各一家醫療院所合作，自本週五（10/28）起至年底，免費提供PCR檢測，以服務接種高端新冠疫苗並計劃前往日本之民眾，並將視實際使用需求狀況增加服務據點。相關作業方式及地點，確認細節後近期將公佈於公司網站。

高端新冠疫苗屬於副作用極低的次單位蛋白疫苗，迄今已執行多項臨床前及9項臨床研究，公開發表16篇論文，其中通過同儕審查發表於國際性期刊的論文10篇，安全性及有效性受到國際專家肯定。但由於台灣非WHO會員國，列入疫苗緊急使用清單（EUL）須有WHO認可的藥監機關支持，因此本公司除了向澳洲藥監主管機關（TGA）申請澳洲緊急使用許可外，並透過TGA協助，已正式向WHO提出申請。

疫苗為對抗新興及未知傳染病的重要武器，亦為國安產業重要的一環。國產疫苗開發不易，本公司已建立穩定新冠疫苗開發及生產平台，可因應疫情變化持續開發各變異株之次世代疫苗，以協助國家防疫及儲備戰略物資。再次感謝所有對高端疫苗愛護者的支持及鼓勵。

高端疫苗

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