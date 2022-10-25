黃明志朝聖AV「那個泳池」直擊拍攝現場！G奶女優：鼻孔都被舔

記者崔子柔／綜合報導

馬來西亞歌手黃明志近日特地飛到東京，朝聖AV的經典場景、許多人熟悉的「游泳池」，還直擊拍攝現場，訪問G奶女優Emily的拍片經驗，吸引超過百萬人觀看。

「那個游泳池！就是那個游泳池！」黃明志到現場後表示，這裡產生了無數的青春回憶，「太夢幻了」，還有工作人員要他下去試游一下，他則說，「誰敢進那個水」、「你跳進去一定懷孕」。

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▲黃明志開箱AV影片中經常出現的「那個游泳池」。（圖／翻攝自YouTube／Namewee）



黃明志先是訪問到來自台灣的「Pierrot」片商社長陳美娟，她分享，自己一開始只是販售國外拍好的影片，後來決定乾脆親自拍，從編劇、美術、導演、監製到剪輯一手包辦，就這樣做起AV拍片事業。

▲黃明志訪問陳美娟。（圖／翻攝自YouTube／Namewee）



陳美娟後續帶著黃明志直擊拍攝現場，看見G奶女優Emily及男優藤原正浩正在親吻愛撫，他好奇地訪問男優，要怎麼克服拍片時軟掉的問題，藤原正浩則說，自己不太會出現這個狀況，只要看見女優就會興奮。

▲黃明志訪問拍攝經驗。（圖／翻攝自YouTube／Namewee）



黃明志接著問2人拍片碰過的特殊經驗，藤原正浩表示，他曾半夜時在田地裡拍攝，Emily則透露，她剛出道時碰上愛舔遍女優全身的男優，那次她的整張臉都被舔了一遍，連鼻孔都沒放過，黃明志開玩笑回應，「被舔到怕了是嗎？他是要幫她卸妝的是嗎？」