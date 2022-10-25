「新北嚴選」感恩週開跑！10／25-10／31特色商品85折、美食名店祭優惠等你來嚐鮮

▲「新北嚴選」的特色商品分為三大類別，有「美味好禮」、「風味美食」、「文創工藝組」。（圖／新北市政府提供，下同）



消費中心／新北報導

新北市積極推廣在地美食名店和特色商品，在疫後為地方產業注入全新能量。也在疫情後為地方產業注入全新能量。「2022新北嚴選」在歷經2個多月的網路票選與專家評審後，共評選出46件特色商品和31間美食名店，為了跟民眾分享獲獎業者的好禮跟好店，市府特別聯合獲獎店家，推出為期7天的新北嚴選感恩週。自10月25日～10月至31日，特色商品一律85折優惠，美食名店則祭出消費滿額贈等多樣優惠，歡迎全台民眾到獲獎店家消費選購。

新北市經發局長何怡明表示，今年的新北嚴選評選活動，網路票選超過30萬人次參與，投下近70萬票，獲獎的特色商品和美食名店都是一時之選。疫後產業動能逐漸復甦，市府欲扮演火車頭的角色，帶領伴手禮業者與美食名店一起拚經濟，因此特別集結所有獲獎業者推出聯合優惠，辦理「新北嚴選感恩週」，要讓更多民眾認識新北嚴選的特色好禮與美食名店，為新北庶民經濟注入新動能。

▲新北嚴選感謝週自10月25日起限時7天，歡迎全台民眾到獲獎店家消費選購。圖為法國的秘密甜點。



▲10月25日～10月31日，新北嚴選的特色商品一律85折優惠。圖為鎧樂餅舖的柚香青檸玫瑰塔。



今年獲獎的新北特色商品分為三大類別：「美味好禮組」有多家伴手禮名店入選，包括香帥蛋糕的經典芋泥卷、豆穌朋的星燦芙圓、阮的肉干的探索新北山海禮盒，還有前食尚玩家OS桑旁白配音阿松所創立的松包子－黃金筍肉包；「風味美食組」則有新鮮、豐富的當季食材，如深坑古早厝的麻辣鴨血臭豆腐、太鼎食府的五星級黃金鮑魚佛跳牆、海洋牧場的原味一口鮑，以及深坑農會的深坑區農會綠竹筍水餃；「文創工藝組」名單有不分年齡層都愛的臺華窯的台灣水果系列香氛蓋罐、傑作陶藝的新北映象（再生瓷天燈杯二入組），總計46件特色商品，10月25日～10月至31日，活動期間一律85折優惠，讓消費者一起共襄盛舉。

▲10月25日～10月31日，新北嚴選的美食名店則祭出消費滿額贈等多項優惠。圖為沙拉王國。

新北美食名店則分為兩大類別：「幸福台灣味」包含榮獲極品嚴選獎的兩支北方麵食館，感恩回饋內用消費小米粥免費；遊客必訪的福容大飯店淡水漁人碼頭阿基師觀海茶樓，也推出消費「避風塘酥炸鮑魚」與「野蔬香蒜軟殼龍蝦」兩道菜，可享單道85折優惠，累計消費滿2,000元還可以抽獎的超吸睛優惠內如；位於新店的我家廚房小吃店，則是至店內消費就可享招牌双梅湯買一送一，有吃又有喝。「新住民家鄉味」榮獲極品嚴選的大姊的店新加坡料理，消費滿200元贈送飲料一杯；印食堂小吃店則推出消費滿200元送炸蔬菜餅Bakwan，總計31家美食名店、各式獨家優惠送好送滿，嚐遍在地美食及異國美味就趁現在。

▲新北經發局聯合「新北嚴選」獲獎店家，推出為期7天的感恩週。圖為三口幸福的金萱包種。



雖然疫情帶來嚴峻的考驗，但也淬鍊出新北業者積極創新的能量，無論是在特色商品的創新研發，或是美食名店品味堅持，都可看見由下而上、豐沛有力的產業量能。新北市府也承諾，將積極幫助業者拓展商機，呼籲消費者踴躍支持新北嚴選特色商品與美食名店。

優惠詳情可至新北市政府經濟發展局網站或至各店家官網查詢，相關活動內容依店家現場公告為主。還不熟悉新北市有哪些特色商品跟美食？趁感恩週揪上親友衝一波！

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