快訊／蘇納克當選保守黨黨魁　將出任英國新任首相

記者趙蔡州／綜合報導

英國執政黨保守黨24日黨魁選舉結果出爐，由於競爭對手前首相強生及下議院領袖莫丹特（Penny Mordaunt）先後退選，前財長蘇納克（Rishi Sunak）成為唯一一名候選人，將自動當選英國保守黨黨魁，同時接任特拉斯出任英國首相。

▲英國前財相蘇納克（Rishi Sunak）將接任首相。（圖／路透）

▲蘇納克畢業於英國名校。（圖／路透）

現年42歲的蘇納克，1980年生於英國南安普敦（Southampton）地區一個印度裔家庭。他自小家庭環境優越，母親是藥劑師，父親則是英國國民保健署（NHS）的家庭醫師（GP）。儘管有印度血統，蘇納克的成長卻十足保守黨。

蘇納克從著名貴族學校溫切斯特公學（Winchester College）畢業後，考入牛津大學修讀政治、哲學和經濟學（PPE）學位，並在2004年前往史丹佛大學攻讀工商管理碩士學位，在成為議員前，他任職投資銀行高盛（Goldman Sachs）和2家對沖基金。

▲蘇納克將成為英國首位印度裔首相，也是第一位非白人首相。（圖／路透）

蘇納克今年曾與前英國首相特拉斯（Liz Truss）角逐保守黨黨魁，當時他提出的「通膨示警」等相關財政立場不如特拉斯「減稅」受青睞，如今反顯現先見之明。

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