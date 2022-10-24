名額有限！桃園「11月肺癌篩檢月」　顧健康還送超商禮券

▲桃園「11月肺癌篩檢月」顧您健康還送超商禮券。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

連續18年為國人與桃園市十大癌症死因首位的肺癌，因初期症狀通常不明顯，市府衛生局24日表示，為鼓勵市民接受免費篩檢，下(11月)於桃園市6家醫院前100名完成免費LDCT肺癌篩檢民眾，還可獲得衛生局加碼送200元超商禮券，名額有限，送完為止。

衛生局表示，桃園市目前有6家免費LDCT肺癌篩檢醫院，包括衛福部桃園醫院、怡仁綜合醫院、天晟醫院、聯新國際醫院、中壢長榮醫院及林口長庚紀念醫院，民眾可就近預約篩檢，享健康拿好禮。

衛生局說：桃園市自今年7月1日開辦免費低劑量電腦斷層 (LDCT) 肺癌篩檢累計至今共篩檢794人，其中陽性53人，陽性率6.7%。衛生局並將11月定為「肺癌篩檢月」，除平日門診時段外，特別請6家醫院共同加開「星期日」專責篩檢門診，凡設籍桃園市且為50至74歲男性、45至74歲女性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌民眾；吸菸史達30包-年以上，如每日1包菸共抽30年，或戒菸15年內的重度吸菸史者，即可接受2年1次免費LDCT肺癌篩檢服務，篩檢前不需要禁食或禁水，只要5分鐘時間就完成檢查，請把握機會踴躍參與。