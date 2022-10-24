　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

名額有限！桃園「11月肺癌篩檢月」　顧健康還送超商禮券

▲桃園「11月肺癌篩檢月」

▲桃園「11月肺癌篩檢月」顧您健康還送超商禮券。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

連續18年為國人與桃園市十大癌症死因首位的肺癌，因初期症狀通常不明顯，市府衛生局24日表示，為鼓勵市民接受免費篩檢，下(11月)於桃園市6家醫院前100名完成免費LDCT肺癌篩檢民眾，還可獲得衛生局加碼送200元超商禮券，名額有限，送完為止。

衛生局表示，桃園市目前有6家免費LDCT肺癌篩檢醫院，包括衛福部桃園醫院、怡仁綜合醫院、天晟醫院、聯新國際醫院、中壢長榮醫院及林口長庚紀念醫院，民眾可就近預約篩檢，享健康拿好禮。

▲桃園「11月肺癌篩檢月」

衛生局說：桃園市自今年7月1日開辦免費低劑量電腦斷層 (LDCT) 肺癌篩檢累計至今共篩檢794人，其中陽性53人，陽性率6.7%。衛生局並將11月定為「肺癌篩檢月」，除平日門診時段外，特別請6家醫院共同加開「星期日」專責篩檢門診，凡設籍桃園市且為50至74歲男性、45至74歲女性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌民眾；吸菸史達30包-年以上，如每日1包菸共抽30年，或戒菸15年內的重度吸菸史者，即可接受2年1次免費LDCT肺癌篩檢服務，篩檢前不需要禁食或禁水，只要5分鐘時間就完成檢查，請把握機會踴躍參與。

►「娘家益生菌」120包超優惠3740元！不能猶豫手刀快搶

►泡湯囉！烏來「泉世界」雙人湯屋588元

ET快訊
誠品宣布重回東區　開幕時間曝！
貨車「載晶片」國道翻覆！　他喊：千萬不能翻正
NanaQ收入變多「卻停給孝親費」：不養爸媽！　網分2派吵翻
季後賽首次經典「龍象大戰」　兄弟主場票價超佛
劉雨柔「4年前同框楊皓如」片段被挖出！　她表情成亮點
英將迎首位印度裔首相！「超級菁英」背景曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

多人公開聚餐竟被稱密會　謝福弘：韓國瑜在苗栗得票證明「我清白」

名額有限！桃園「11月肺癌篩檢月」　顧健康還送超商禮券

神岡豐洲科技工業園區二期聯外道路今開工　盧市長：促進工業區蓬勃發展

避免日月潭再淪「牛奶湖」　南投縣將加嚴中央廢汙水排放標準

嘉基引進雲嘉首台「複合式手術室」　影像即時耗時短

移民署嘉義市站攜手地檢政風　強化新住民反賄選法治觀念

布可星球專刊發表　黃偉哲期許閱讀成為市民的習慣

只租不賣！ 彰化首座社會住宅開工 　275戶+育嬰+日照

台東戒治所武陵生態園區　梅花鹿復育有成

台南工務局施工...民宅崩塌路基掏空！林燕祝：市府應究責

金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

楊謹華7度槓龜「出場還跌倒」老公抱抱　林心如認失落..嘆：我們不夠好嗎？

謝盈萱飆「FXXK」社死現場XD　陳嘉玲上身...後台懊惱賠罪

郭子乾模仿柯文哲：5男被1女幹掉XD　温昇豪錯失男主角「有小小的挫折」

姚元浩「卡式爐煮玻璃碗」爆炸　鬼鬼暴怒：你不要當主廚！

曾國城虧蔡尚樺：把北半球搞成那樣！　曝金鐘超時主因「尊重每位得獎者」

法師朋友敲鈸祝賀生日快樂　壽星一臉悲傷網笑：好沉重

多人公開聚餐竟被稱密會　謝福弘：韓國瑜在苗栗得票證明「我清白」

名額有限！桃園「11月肺癌篩檢月」　顧健康還送超商禮券

神岡豐洲科技工業園區二期聯外道路今開工　盧市長：促進工業區蓬勃發展

避免日月潭再淪「牛奶湖」　南投縣將加嚴中央廢汙水排放標準

嘉基引進雲嘉首台「複合式手術室」　影像即時耗時短

移民署嘉義市站攜手地檢政風　強化新住民反賄選法治觀念

布可星球專刊發表　黃偉哲期許閱讀成為市民的習慣

只租不賣！ 彰化首座社會住宅開工 　275戶+育嬰+日照

台東戒治所武陵生態園區　梅花鹿復育有成

台南工務局施工...民宅崩塌路基掏空！林燕祝：市府應究責

中籤率最低僅5％！逾167萬人登記「熊好券2.0」　明天抽中可馬上用

誠品重回東區　地下街開300坪書店＋賣場＋餐飲年底前開幕

嘴巴燙傷「4件事」別做！　醫曝：含冰塊會更嚴重

高市府防疫開罰連3敗！衛生局舉1原因氣炸：難道要等疫情嚴峻？

他讚好市多神物還縫隙潔白！　有感除黴照「一眾卻搖頭不推」

貨車疑載晶片國道翻覆！他喊：千萬不能翻正　罕見4輪朝天吊離

悍將11月1日開始秋訓　范玉禹因確診錯過週三登板

馬國女大生同學錐心喊：火來了快跑　弟泛淚捧骨灰明帶姊回家

多人公開聚餐竟被稱密會　謝福弘：韓國瑜在苗栗得票證明「我清白」

誠品生活捷運忠孝店今年底前開幕　社區店型平均每月開一家

半夜谷歌導航到地府！「殭屍站一排」看著她...女網友嚇傻扔手機

地方熱門新聞

男子台南淺山健走遇迷途

台南市「教育局長夫人」干政係烏龍一場

北海岸石狗公肉質Q彈　清蒸煮湯都好吃

藥師蕭博勝競選總部成立千人湧入

台南柳營區工廠驚傳火警

李文俊當選副議長府會首長祝賀

台南市第3屆副議長補選李文俊當選

台南工務局施工害民宅崩塌！林燕祝：應究責

南消退役消防車零件再利用

好評不斷安平米奇老鼠活動李啟維建議延長

彰化首座社會住宅開工 　275戶+育嬰中心

議員候選人呂文正競總成立

布可星球專刊發表

蔡英文替翁章梁站台

更多熱門

相關新聞

測速照相也欺敵　駕駛中招傻眼「雞排咧」

測速照相也欺敵　駕駛中招傻眼「雞排咧」

測速照相機是執法利器，也是許多用路人最大的心魔。桃園一名網友近日開車出門時，途經一處測速照相桿，不料回頭一看才赫然發現是「空包彈」，讓他忍不住傻眼直呼「雞排勒！」

他如廁一習慣讓排水孔積滿屎！妻崩潰訴離

他如廁一習慣讓排水孔積滿屎！妻崩潰訴離

電動車成趨勢　青埔5字頭新案倡「每個車位都配充電樁」

電動車成趨勢　青埔5字頭新案倡「每個車位都配充電樁」

青埔2大6字頭社區出線　其中1棟「創價靠加工」

青埔2大6字頭社區出線　其中1棟「創價靠加工」

桃園女早餐店產子　抱孩子走出廁所

桃園女早餐店產子　抱孩子走出廁所

關鍵字：

肺癌篩檢桃園送超商禮券

讀者迴響

熱門新聞

藝FUN券轉型每人1200元「18歲限定」

新娘歸寧宴消失　夫：她抽空結婚

韓客機降落宿霧機場　衝出跑道

蔡尚樺324字再發聲哭了！「喬完奶對比照」曝光

幼稚園午餐「白飯配魚露」！校長盜費用遭重判192年

83歲陳淑芳心律不整「心跳停止14秒」急手術！

專家：台海恐面臨現代史上最慘烈戰爭　每天千人亡

孫協志唱一半...「前緋聞女友」突衝上台！全場暴動當場臉紅了

12歲女童Apple Watch亮警訊「竟是罹癌」

「送媽媽廚餘機」超後悔！他怒：鄰居像蟑螂一直來

壓車沒過「狠摔美腿妹和貓」　跑山哥慘了

金鐘獎收視出爐！

網紅Gino勁宥性侵案　判刑定讞

巨乳女模術後搭機「直接爆頭」　鮮血從耳朵噴出

Lulu獎勵「是一張紙」細看驚呆

更多

最夯影音

更多
金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥

金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥
膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

楊謹華7度槓龜「出場還跌倒」老公抱抱　林心如認失落..嘆：我們不夠好嗎？

楊謹華7度槓龜「出場還跌倒」老公抱抱　林心如認失落..嘆：我們不夠好嗎？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面