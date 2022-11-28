前妻投資欠債他火大　亂棍猛打斷氣了！死因曝光逃過殺人罪

▲朱姓男子不滿前妻一直投資背債，失手打死前妻遭起訴。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

新北市朱姓男子因不滿前妻到處參與投資而欠債，日前又發現妻子竟然還要投資房子，氣得拿棍子猛打前妻手腳，打到前妻沒有反應，朱男驚覺不對，將前妻送醫急救不治；台北地檢署檢察官調查認為，朱男雖然把前妻打到四肢瘀青浮腫，但並未傷及重要器官部位，解剖發現死因是先天性心臟缺陷，因此認為朱男並無殺人犯意，28日依傷害致死起訴朱男。

據了解，70多歲的朱男前妻一聽到有投資機會就會瘋狂參與，導致欠了一屁股債，為避免債務拖累，2人早已辦妥離婚，但仍同住在新店家中。8、9月間，朱男在家中接到1通電話，對方想確認朱男的前妻是不是準備好資金買房子，朱男一定前妻又要拿錢投資，拿了棍子就對前妻一陣暴打，沒想到把前妻活活打死。

朱男坦承自己因為一時情緒上來，但否認要致前妻於死地，2人的兒子則作證釐清父母間為了財務糾紛不斷，檢察官會同法醫相驗死者遺體，傷勢的確都集中在四肢，不過死者的一部份心臟動脈被心肌包覆，在身體正需要大量血氧的時候，動脈反而會因心肌擴張壓縮導致輸血不足，是朱男前妻的主要死因，因此採信朱男無殺人犯意的說詞，依傷害致死罪嫌起訴。