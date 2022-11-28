　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

前妻投資欠債他火大　亂棍猛打斷氣了！死因曝光逃過殺人罪

▲桃園市謝姓男子不滿妻子鬧離婚還欲賣房，竟夥同岳母與2名舅子強押妻子到公廟祭改，還以湯匙挖嘴強灌符水，事後遭妻子提告家暴傷害。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲朱姓男子不滿前妻一直投資背債，失手打死前妻遭起訴。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

新北市朱姓男子因不滿前妻到處參與投資而欠債，日前又發現妻子竟然還要投資房子，氣得拿棍子猛打前妻手腳，打到前妻沒有反應，朱男驚覺不對，將前妻送醫急救不治；台北地檢署檢察官調查認為，朱男雖然把前妻打到四肢瘀青浮腫，但並未傷及重要器官部位，解剖發現死因是先天性心臟缺陷，因此認為朱男並無殺人犯意，28日依傷害致死起訴朱男。

據了解，70多歲的朱男前妻一聽到有投資機會就會瘋狂參與，導致欠了一屁股債，為避免債務拖累，2人早已辦妥離婚，但仍同住在新店家中。8、9月間，朱男在家中接到1通電話，對方想確認朱男的前妻是不是準備好資金買房子，朱男一定前妻又要拿錢投資，拿了棍子就對前妻一陣暴打，沒想到把前妻活活打死。

朱男坦承自己因為一時情緒上來，但否認要致前妻於死地，2人的兒子則作證釐清父母間為了財務糾紛不斷，檢察官會同法醫相驗死者遺體，傷勢的確都集中在四肢，不過死者的一部份心臟動脈被心肌包覆，在身體正需要大量血氧的時候，動脈反而會因心肌擴張壓縮導致輸血不足，是朱男前妻的主要死因，因此採信朱男無殺人犯意的說詞，依傷害致死罪嫌起訴。

►買一送一！鍋寶亮彩不沾湯鍋699元　外型美而且超好用

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
蔡英文「票數快腰斬」！民進黨九合一至今最大挫敗　藍綠消長一次
快訊／抓到了！高雄男吃早餐「腳筋被砍斷」　兇嫌落網
獨／心碎畫面！台中婦棄狗　黑貴賓狂追500m…沒力放棄了
LIVE／綠營敗選揪戰犯！他們被點名　陸爆「白紙革命」抗議
市值千億！加密幣銀行創辦人死亡　享年30歲
「前槍擊要犯」高票連任議員！曾被判無期　黑歷史震撼曝光
徐巧芯哭了！　高票連任「為1事」淚崩2分鐘
饒舌歌手兒童樂園唱「X破X娘」　媽摀孩耳朵急逃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

溢領疫情補助24萬被強制執行　「洪瑞珍」旁支店主怕管收立馬繳清

快訊／台南歸仁民宅火警　民眾受困2樓消防員迅速救出

高雄早餐店濺血！兇嫌「砍人腳筋」落網　老闆娘曝他嗆這句話

快訊／台中白衣女「陸橋上墜落國道3號」　躺中外車道

快訊／抓到了！高雄男吃早餐「腳筋被砍斷」　兇嫌逃3hrs落網

喝到斷片開車上路　連撞2車還罵警！北市男驚人酒測值曝

前妻投資欠債他火大　亂棍猛打斷氣了！死因曝光逃過殺人罪

獨／心碎畫面曝！台中婦棄狗丟工廠　黑貴賓狂追500m…沒力放棄了

公車門夾包包！桃園女高中生遭拖行10公尺摔倒受傷　家屬怒告

澎湖七美首宗大規模集團性買票　候選人女兒女婿+樁腳各10萬交保

貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家

吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

留長髮被誤認、遭批評　4歲萌弟仍堅持媽超驕傲

柯佳嬿驚喜應援《綜藝玩很大》　坤達感動拭淚：有一段時間沒看到她...

民進黨大敗蔡英文辭黨主席　慰留蘇貞昌：需他繼續打拚

萌妹打彈珠狂贏2千張彩票　獎品兌換整袋店員看傻眼！

瑤瑤「分手5年男友」淚揭導火線！　愛犬被帶走...她崩潰：我愛死牠了

溢領疫情補助24萬被強制執行　「洪瑞珍」旁支店主怕管收立馬繳清

快訊／台南歸仁民宅火警　民眾受困2樓消防員迅速救出

高雄早餐店濺血！兇嫌「砍人腳筋」落網　老闆娘曝他嗆這句話

快訊／台中白衣女「陸橋上墜落國道3號」　躺中外車道

快訊／抓到了！高雄男吃早餐「腳筋被砍斷」　兇嫌逃3hrs落網

喝到斷片開車上路　連撞2車還罵警！北市男驚人酒測值曝

前妻投資欠債他火大　亂棍猛打斷氣了！死因曝光逃過殺人罪

獨／心碎畫面曝！台中婦棄狗丟工廠　黑貴賓狂追500m…沒力放棄了

公車門夾包包！桃園女高中生遭拖行10公尺摔倒受傷　家屬怒告

澎湖七美首宗大規模集團性買票　候選人女兒女婿+樁腳各10萬交保

溢領疫情補助24萬被強制執行　「洪瑞珍」旁支店主怕管收立馬繳清

選後行情啟動　波段、存股都大賺！

快訊／台南歸仁民宅火警　民眾受困2樓消防員迅速救出

俄軍準備發動新一波攻擊　烏檢察總長：襲擊能源設施是種族滅絕

台股還會回落！　富邦投顧董座估明年下半年「上看萬六」

彰化縣議會問政冠軍「差8票落選頭」　吳韋達考慮聲請驗票　

快訊／蘇清泉聲請驗票　中選會：開票計票「全程無異狀且精準正確」

高雄早餐店濺血！兇嫌「砍人腳筋」落網　老闆娘曝他嗆這句話

好市多買3L葡萄酒　打開一看崩潰：是血袋？網解惑：設計超方便

手機就行！新北耶誕城「神級美拍攻略」　官方攝影師：這樣擋人潮

社會熱門新聞

即／高雄傳兇殺！男子吃早餐遭砍斷腳筋送醫搶救

落選議員不滿遭抹黑　衝里長服務處丟雞蛋+拆旗幟

夫妻古道健行墜白石吊橋　1死1失蹤

雲林6煞狠10萬交保！檢方將擬抗告

北市女調酒師過馬路　遭無照少年撞飛慘死

即／蘇清泉質疑計票有誤　今遞狀提選舉無效訴訟

雲林男遭6煞砍斷四肢肌腱命危！妻慟：還我公道

即／基隆男網咖猝死！生前畫面曝　發現時已屍僵

淫狼攝影師下藥性侵　二審判刑10年

即／北市林森北路女子墜樓　無心跳送醫搶救

台南曾文溪浮屍　死者36歲職軍

人夫偷吃到一半正宮打來　小三下場曝

即／雲林縣議員梁銘忠多重器官衰竭病逝

獨／婦人工廠棄狗！黑貴賓狂追500m沒力放棄

更多熱門

相關新聞

假投資詐團狠撈24億！北部輕熟女2個月遭騙4千萬

假投資詐團狠撈24億！北部輕熟女2個月遭騙4千萬

目前全球經濟環境前景未明，不少投資賺錢邀約正透過手機網路簡訊散發，警方呼籲這些都是假投資集團慣用技倆；根據刑事局統計今年1至11月的詐騙案類，假投資詐欺案造成民眾財損高達24億，占詐欺案4成，許多民眾在社群網站、交友軟體中遭歹徒搭訕，因此踏入假投資陷阱。

吳速玲斷開與曹格14年婚姻！

吳速玲斷開與曹格14年婚姻！

10大浪費錢裝潢！第一名讓人超後悔　

10大浪費錢裝潢！第一名讓人超後悔　

年底前動蕩不安！4生肖運勢差到爆

年底前動蕩不安！4生肖運勢差到爆

連生4女被提離婚！她第5胎「終於是男孩」

連生4女被提離婚！她第5胎「終於是男孩」

關鍵字：

傷害致死殺人投資債務離婚

讀者迴響

熱門新聞

小S牙齒斷4顆送醫！徐媽見傷勢懷疑女婿

女主播「髒話嗆蔡英文蘇貞昌」全直播

即／高雄傳兇殺！男子吃早餐遭砍斷腳筋送醫搶救

邱澤回來了！許瑋甯限動曬照「夫妻下廚做晚餐」

郭泓志被女兒問「黃隊為何要排擠人」

魔獸降臨台中！場外赫見法拉利限量超跑

大陸掀抗議狂潮　學生舉白紙示威

地方喊「高虹安選上就罷免」

選戰慘敗？　藥師揭民進黨真實目的

10大浪費錢裝潢！第一名讓人超後悔　

鄭運鵬感性謝票！卻因兒子太帥歪樓

年輕人不投民進黨　梁文傑曝敗選2原因

超過10天沒大便！30歲女吐「巧克力色條狀物」

即／苗栗公館福基村長選舉同票　抽籤決定葉步謀當選

基隆人哪裡領Gogoro？謝國樑回應了

更多

最夯影音

更多
貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家

貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家
吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面