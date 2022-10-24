「親子廁所」只在女廁出現？立委質疑：預設媽媽才會帶小孩嗎

▲坊間很多「親子廁所」只設置在女廁。（示意圖／環保署提供）

記者林育綾／台北報導

國立臺灣美術館打造「臺灣兒童藝術基地」新開幕，今（24）日有立委表示，民眾反映親子廁所只有設置在女廁內，「是預設只有母親會帶孩子去上廁所嗎？」不過國美館澄清，兒童館的男女廁皆有親子廁所。立委也建議，期望未來各個所屬的博物館都能以此為準來改善。

目前坊間許多公用廁所當中，「親子廁所」多半設置在女廁當中，等於預設只有母親才會帶小孩去廁所，排除了單親爸爸或是帶小孩的父親。立委范雲質疑，這樣不但沒有做到親子友善，更沒有做到性別友善，尤其各界都在提倡並努力達成家長兩方的「照顧責任平等」。

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而國美館全新打造「臺灣兒童藝術基地」在今年9月正式啟用，為國內博物館親子友善場域開啟新篇章，不過先前有民眾反映，親子廁所只有設置在女廁內；但國美館館長廖仁義今日澄清，兒童館的男女廁皆有設置親子廁所。

▲立委范雲要求，文化部應全面檢視各場館親子廁所設置的情況。（圖／記者林育綾攝）

范雲表示，期望文化部也能全面檢視各場館親子廁所設置的情況，如果不獨立設置親子廁所，就應該男女廁內都設置，「性別照顧責任的平等，應該要由政府機關帶頭做榜樣。」

國美館「臺灣兒童藝術基地」以開創兒童與成人平等夥伴關係（Equal Partnership）為核心，主張兒童與成人都能對世界有所想像、讓世界變得更好，也都能積極參與文化生活、自由參加藝術活動為願景，從發想、產製、完成、實踐，致力於最大化、最深化兒童參與。

在兒藝基地裡，兒童與成人作為彼此的夥伴，一起擔任發想者、倡議者、協作者、建議者等多重角色，以此培養面對劇變與未知有所因應的各種素養。互動體驗空間規劃了「好奇洞、故事洞、創造洞、變形洞、穿越洞」等五大體驗區之外，也將規劃提供幾款新的教具融入藝術家的創作精神，希望每個來到基地的孩子，都能自然而然地「從遊戲體驗藝術，從藝術認識世界」。

▲國美館打造全新「臺灣兒童藝術基地」，為國內博物館親子友善場域開啟新篇章。（圖／國美館提供）