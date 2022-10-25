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國道貨車臨停外側道　他下車做這件事…慘變夾心肉餅幸運斷手

▲國道一號發生車輛追撞事故。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲國道一號發生車輛追撞事故，男子夾在兩車之間。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

國道一號南下高科段25日下午發生一起車禍！一輛大貨車停在外側車道上，副駕駛走到後方查看貨物是否綑綁好，卻遭後方車輛追撞，人被夾在兩車間慘成「夾心肉餅」。警消獲報後前往現場救援，幸好男子意識清楚，且竟然還能淡定的滑手機，脫困後僅手部骨折。目前事故已排除，全線恢復通車。

這起事故發生在25日下午3點20分，國道警方獲報，國道一號南向343.2公里處發生事故，一名男子被壓傷，立即通知119派遣救護車前往。高雄市消防局出動3車7人到場救援，發現男子被夾在兩車之間動彈不得。幸運的是，男子意識清楚，先協助他脫困後，初步檢視背部有撕裂傷，將他送往義大醫院救治。

▲國道一號發生車輛追撞事故。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲貨車臨停外側車道，後方的轎車猛撞上去。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，45歲的李姓男子駕駛大貨車，副駕駛座則搭載一名外籍移工，當時為了查看後斗載運的貨物是否有綑紮牢固，因此臨停於外側路肩，但占用部分外側車道，車上2人皆有下車，不過沒有在後方擺設三角故障標誌，遭後方的35歲翁姓轎車駕駛追撞。

根據事故現場照片，轎車右側車身幾乎是被嵌進貨車車底，擋風玻璃也因此碎裂，可見撞擊力道相當大，也不難想像在國道的車速有多快。只是被後方轎車撞上的男子，身體動彈不得，卻還能淡定的滑手機，有路過的駕駛拍下這幕，讓網友都傻了。

▲▼國1離奇追撞事故，男子被夾在車輛之間。（圖／記者爆料網）

▲男子變成夾心肉餅，卻還能淡定滑手機。（圖／記者爆料網）

警方表示，此件事故造成1人受傷，為副駕駛座的外籍移工，當時正好站在貨車左後方，遭轎車直接撞擊，導致左手開放性骨折，所幸無生命危險。本件事故於下午4點23分排除，全線恢復通車。

警方強調，國道散落物阻礙交通並容易引發事故，除處罰9000至1萬8000元罰鍰，高速公路局還會再加收處理作業費每半小時3000元，肇事致人傷亡還會吊扣、吊銷駕照。呼籲民眾應於上路前檢視貨物是否穩妥，如遇突發狀況，應盡量尋找避車彎或下交流道再行檢視，不可任意站立於車道上以免發生嚴重意外。

▲國道一號發生車輛追撞事故。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲貨車臨停於路肩，但仍佔據外側車道。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲國道一號發生車輛追撞事故。（圖／記者許宥孺翻攝）

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