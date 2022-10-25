三峽軍卡輾斃母女！　PTT狂點名1人「押車軍官完蛋了」

▲三峽軍卡撞機車釀2死。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

新北市三峽今（25）日上午發生軍用卡車與機車擦撞事故，43歲女騎士和後座6歲女兒，送醫後雙雙不治。消息掀起熱論，許多網友直指機車的問題，但同時也有不少人點名軍卡副駕，直呼「押車士官在睡哦」、「押車軍官慘啦」。

從現場監視器畫面可見，女騎士載著女兒跟在軍卡旁直行，儘管軍卡早就打上右轉燈號，但到了介壽路二段6巷巷口時，卻疑似因視線死角，當場將母女撞倒輾過。警方獲報到場後，緊急將兩人送醫，最終傷重宣告不治。

[廣告]請繼續往下閱讀...

肇事上兵事後被帶回警局調查，驚魂未定的他不斷低語道歉，面對記者提問時則說「不清楚發生何事」、「抱歉」、「對不起」。

▲許多鄉民都點名副駕。（圖／翻攝自PTT，下同）

這起憾事掀起廣大輿論，PTT鄉民紛紛點名副駕，表示「好奇問...副駕沒在幫忙看，給指示嗎」、「副駕不是都坐安官」、「所以副駕不用幫忙看嗎？記得會有長官押車」、「押車的呢」、「押車軍官要飛了」；但也有人不以為然，回說「押車的很少會指導駕駛怎麼開車吧」、「如果機車在這個位置看不到吧」。

同時，不少網友則直言，「機車右側超車好像不太好，但大車可以再多做些什麼，減少悲劇發生」、「大車打燈要左轉了，機車還要騎到旁邊」、「機車媽媽這樣騎是真的三寶」、「別再右側超車了」。

另外，陸軍六軍團發言人史順文表示，發生此事故，六軍團非常難過，也非常抱歉，已指派單位高階幹部到醫院慰問家屬，後續會全力配合警方調查，釐清肇事原因。

[內有折扣碼] 100%天然椰子水「1大罐不到75元」 7大好處曝光！能消水腫、解宿醉

[內有折扣碼] 我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃 再送晶華牛肉麵



[免會員，快速結帳] 獨家販售「花月嵐禮盒組」 大蒜拳骨拉麵...1份不到75元

[免會員，快速結帳] 「4000g妙管家洗衣精」抗菌防蟎 4大罐只要399

[免會員，快速結帳] 超划！150抽衛生紙「1包不到12元」 整年份買好買滿

