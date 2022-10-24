陳玉珍狂問「台積電變美國護國神山」　國安局：多元佈局有必要

▲國民黨立委陳玉珍質詢。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）及商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）今年中公開表示，美國目前過度依賴台積電，若台灣的晶片供應遭中斷，美國可能立即陷入深度衰退。對此，國民黨立委陳玉珍24日在立法院司法及法制委員會質詢時頻頻關注，美國媒體報導，要把台積電資深研發人員轉移到美國去？國安局副局長陳進廣回應，基於產業發展多元佈局有必要，但國安局沒有掌握到類似的立場。

立法院司法及法制委員會今天邀請數位發展部、國家安全局、國防部參謀本部通信電子資訊參謀次長室等相關單位，就「面對歐美各國陸續頒布禁止使用或限制採購大陸資通訊及科技產品，此類產品對我國國家安全危害為何？國安會及相關國安單位是否於年度預算中制定計畫針對各類國際情勢演變進行相關評估作業並採取因應對策」進行專題報告。

陳玉珍今天質詢時說，美國想要把台積電移到美國去，變成「美國的護國神山」，這對我國有什麼影響？陳進廣回應，台積電的全球佈局要多元分散，例如它在中國大陸、美國、日本也有投資，各個國家負責其優勢的部分；陳玉珍追問，簡而言之，陳進廣覺得影響不大是嗎？陳進廣說，不是影響不大，是建立一個安全供應鏈。

陳玉珍批評，是要到美國去，替美國建立安全供應鏈？你是中華民國的國安局副局長？陳進廣說，任何一個全球化的生產過程，尤其這種半導體，不是單一國家可以完成的，包括像荷蘭的機台、美國的研發技術等，事實上，當美國提出人才禁令之後，對三星還有台灣是有豁免的。

陳玉珍追問，之前有訊息指出，若台海危機的時候，要派台積電資深研發人員到美國去？陳進廣回應，基於產業發展，多元佈局確實有必要；陳玉珍再問，所以陳進廣支持把護國神山移到美國去？陳進廣說，這是全球佈局，國家產業要做多元佈局，「我支持」，國安局長陳明通已經在其他委員會答覆過，沒有掌握到美國政府類似這樣的立場。