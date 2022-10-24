彭博：受美禁令影響　台積電停供中國壁仞先進晶片

▲台積電傳已暫停提供先進晶片給壁仞智能。（圖／記者廖婕妤攝）

文／中央社台北23日綜合外電報導

彭博報導，知情人士透露，台積電（TSMC）已暫停為中國新創公司「壁仞智能」（Biren Technology）生產先進矽晶片，以確保符合美國的法規。

彭博（Bloomberg）引述一位要求不具名的知情人士所稱，這項決定與坊間所傳壁仞產品的表現優於輝達（Nvidia Corp）的A100晶片有關。輝達此款晶片目前已被禁止供應中國市場。

這位人士表示，儘管台積電尚未就壁仞的產品是否符合美國的限制門檻做出結論，但已決定暫停向這家中國公司供貨。

彭博21日曾報導，中國最有前途的半導體設計公司之一壁仞先前得出結論，該公司由台積電生產的人工智慧晶片不在美國最新出口限制範圍內，因為其產品規格未達限制標準。

台積電一位代表稱，該公司遵守所有相關規定，並拒絕作進一步評論。而由於不在上班時間內，總部位在上海的壁仞公司沒有人立即回復相關詢問。

壁仞被認為是輝達圖形處理晶片在中國國內的競爭對手，輝達表示已不能再向中國銷售其最先進的人工智慧產品。美國祭出的措施旨在限制中國開發可用於協助其軍事的科技，且顯然不讓中國取得先進製造技術。

負責設立和執行出口管制的美國商務部工業暨安全局（Bureau of Industry and Security, BIS）10月7日發布半導體限制措施。

商務部發言人稍早回應彭博有關台積電與壁仞業務關係的詢問時稱：「BIS不能對企業具體行動發表評論，但我們希望所有公司都遵守出口管制措施。」