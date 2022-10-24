信義威秀直擊「老夫妻最動人一幕」　她見細節羨煞：這就是一輩子

▲爺爺牽著奶奶。（圖／Why Why Lin授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

在這個速食愛情的年代，能白頭到老的夫妻之情，格外令人稱羨。一名網友昨日在信義威秀，看到一位白髮爺爺緊牽著妻子，整路對老伴是呵護備至，感動的她忍不住捕捉畫面，而這溫馨的一幕幕也引起熱烈回響，大票人感慨，「這是我最嚮往的畫面，希望有如此福氣」、「鶼鰈情深」。

網友Why Why Lin昨日在「信義區三兩事」分享照片，提到「剛剛在信義威秀，看到這對路人爺爺奶奶，爺爺一路緊握著奶奶，上手扶梯時還不忘攙扶著對方，我想，這就是我們所欽羨的『一輩子』吧！」

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從多張照片中可見，爺爺一路上都牽著老伴的手，只有在上手扶梯時，短暫地放開，改為攙扶著奶奶，讓她慢慢地先踩上去，兩人到了二樓後，又再度牽起手來，背影透出濃濃愛意，令眾人動容。另外，Why Why Lin也向《ETtoday新聞雲》記者提到，這對老夫妻沒有去看電影，而是走過空橋。

▲▼上手扶梯時，爺爺在奶奶身後扶著她。（圖／Why Why Lin授權引用）

對此，網友們紛紛直呼，「人生最美麗的風景，莫過於此！緊緊牽著妳的手，相依相伴」、「這就是我想要得另一半」、「祝福爺爺奶奶健康平安永遠」、「幸福其實很簡單，看得太複雜反而不一定找得到」、「好幸福，而且爺爺都把東西背在身上，奶奶都沒有拿任何東西，只負責牽著爺爺的手」、「走到這個年紀，還能牽手一起逛街，真的很不容易啊！好幸福呢！」、「最美的愛情模樣」。

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