孕妻想念「前男友的味道」　丈夫買遍香水沒用！讓她約見面聞個夠

▲丈夫宣稱，妻子懷孕期間非常想念她前男友的味道。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞網路近期流傳一則「前男友的味道」文章，內容提到，懷孕妻子因念念不忘前男友身上的味道，要求丈夫也要有同樣的氣味，為了安撫孕妻，他買遍市面上的香水，但都不是妻子要的味道。最終，他只好請妻子約她的前男友見面，讓她一次聞個夠。

綜合中國報、星洲日報報導，這名丈夫宣稱，「你們的妻子最瘋狂的行為是什麼？我老婆在懷孕時，非常想念她前男友的味道，我聽了還以為她是在開玩笑」。為了安撫孕妻情緒，他便答應妻子購買同款香水。

然而妻子並不記得前男友慣用香水的牌子，丈夫只好買遍市面上的香水，但都不是妻子記憶中的味道。他也曾勸告過妻子不要被慾望牽引，但孕妻卻鬧情緒，堅持要聞到前男友的味道，否則不罷休。

這名丈夫束手無策，最後叫妻子以歸還前男友送她的衣服為由，把對方約出來，「當我們見面後，我就叫妻子盡量呼吸身邊的空氣，直到滿意為止，因為之後我不會再滿足這種要求。」

不過他也說，奇怪的是，他並沒有聞到妻子前男友身上有任何味道，只聞到麵包味。報導提及，女子想念的不是任何品牌香水，是前男友身上自然散發的體香。

這篇貼文引發大批網友熱議，除了猜測孕婦前男友香水的牌子，也懷疑這是否為男性香水或沐浴產品的業配文章或宣傳手法。另外也有人覺得，若這篇文章內容為真，則非常佩服這名丈夫的度量。

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