▲很多人喜歡去日本。資料照，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者曾筠淇／綜合報導

日本終於重新開放自由行、免簽證，讓不少台灣人迫不及待飛日本。作家呂如中就發文表示，他觀察東京現況，平日沒什麼人逛街，但週末還是有滿滿人潮，而相較以往，他更發現「日本人不那麼打扮了」，看來這2年多真的已經改變了不少事。

呂如中透過臉書發文表示，身為日本第一天開放就踏進東京的旅客，貌似有著一份責任，要把自己的所見所聞帶回台灣，讓未來的旅客了解可能發生的事情。觀察東京現況，他注意到路上的人變得比較少，但倒也不是蕭條。

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呂如中繼續說道，東京以前在平日也會有很多觀光客，現在則沒什麼人在逛街；不過到了週末，路上仍有滿滿的人，特別是百貨公司、銀座，「他們國內消費的人口依舊多得驚人」。

▲呂如中觀察東京現況。（圖／呂如中授權引用）

而改變不只如此，呂如中說，他以前到了東京，最喜歡在電車上看日本男生如何抓頭髮、穿西裝，也喜歡看日本女生的精緻妝容、手提名牌包；不過這次一到東京，「我第一個感覺竟是：我覺得日本人不那麼打扮了！」

呂如中推測，或許是因為疫情關係，每個人的經濟實力或多或少被影響，所以沒那麼多多餘的錢可以打扮自己。他也形容，「好幾站感覺非常台灣，車上的人的穿著、表情都像台灣人」，看來這2年多真的改變了不少事。

本文經呂如中授權引用

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