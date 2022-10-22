馬自達變福特！台積電員工變造車牌躲查緝　「0改成8」被逮下場慘

▲一名台積電領班變造車牌被識破。（資料照片／記者陳凱力攝）

記者劉人豪／新竹報導

賴姓男子為規避警方舉發或躲避查緝，將自小客車車牌號碼其中一碼「0」變造成「8」後行駛，警方查緝公共危險案件，調閱車牌辨識系統及視器錄影畫面後，發現賴男車牌號碼與檔存車型不符，檢察官提起公訴後賴男在法院準備程序中自白，法院依變造特種文書罪，處拘役40日，得易科罰金4萬元，緩刑2年。全案還可上訴。

判決書指出，賴男於2021年10月9日凌晨2時46分許，用不明手法，將其福特轎車讀車牌號碼變造（將0改為8），懸掛在該車前、後方後行駛，因警方查緝公共危險案件，發現陳男車輛之車牌號碼與檔存MAZDA車型不符，經調閱車牌辨識系統及路口監視器錄影畫面後，始循線查悉上情。

賴男於警詢及偵查中，辯稱是有人惡意破壞他的車，他沒有變造車牌。但經查，沒有其他人駕駛過賴男的車，且除了賴男以外，其他人沒有變造該車車牌的動機與可能性。另外賴男無法提出車牌遭他人惡意破壞的證據，也有證人指出賴男的確有駕車行經新竹縣新豐、新埔地區，也有在場觀看飆車及隨車陣逃竄。認為賴男所辯為臨訟卸責之詞，不足採信。

經檢察官提起公訴後，賴男於法院準備程序中自白犯罪，新竹地方法院認為，賴男僅因貪圖極速的快感，任意變造車牌行駛於道路上規避稽查，犯後於審理時坦承犯行，尚具悔意，犯後態度尚稱良好，兼衡其自述高中畢業之智識程度、目前在台積電擔任領班之工作，尚有懷孕之妻子待其扶養之生活狀況，依變造特種文書罪，處拘役40日，得易科罰金，緩刑2年，應於判決確定日起1年內向公庫支付5萬元。可上訴。