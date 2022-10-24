快訊／大韓航空客機降落宿霧機場「衝出跑道」　傷亡調查中

▲大韓航空客機23日晚間10時許降落菲律賓宿霧機場時，意外衝出跑道，詳細傷亡待釐清。（圖／翻攝自推特）

記者趙蔡州／綜合報導

南韓大韓航空編號KE631的A330型班機23日晚間11時許降落菲律賓宿霧機場時，因為天氣差及能見度太低，在降落過程中衝出跑道，詳細傷亡情況待進一步釐清。

根據菲律賓ABS-CBN報導，大韓航空編號KE631客機由南韓仁川機場起飛，原定23日晚間10時降落宿霧機場，不料由於當地天氣差、能見度低，前後兩度嘗試降落都失敗，在11時08分左右嘗試第3次降落時衝出跑道。

一名住在宿霧機場附近的居民表示，他23日晚間11時許突然聽到巨響，「這非常不尋常，當我出去看的時候，乘客正在下飛機，我還聽到了尖叫聲」。他補充說，當時正在下大雨，能見度非常低，可能是這樣造成意外。