好市多「客製化披薩」服務沒了！才猜會害慘店員　結果竟預言成真

▲好市多披薩客製化沒了，引發不少粉絲哀號。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／趙蔡州報導

有網友日前在臉書分享，在美式賣場好市多（Costco）買到客製化的「夏威夷披薩」，把火腿全部換成鳳梨，吸引超過1萬人朝聖。不料消息曝光才大約2周，就有網友回報最新情況，表示披薩已經不能客製化了，讓不少粉絲哀號，甚至有人說「預言成真了」。

網友23日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，他上一周才聽說，有人買到「好市多客製化披薩」，不料他23日去買，店員就說「現在不能這樣買了」，讓他直呼「對於常年買的我們家來說，覺得很傷心」。

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消息一出讓許多相當吃驚，有人分析「取消客製化」的原因，「因為有智障看了貼文後會去問，可以都火腿不要鳳梨嗎，可以火腿7鳳梨3嗎，可以鳳梨9火腿1嗎，不要懷疑就是會有這種人」。

有人則說，「就不懂低調啊，每個人都這樣學的話，店員很困擾吧」、「好事情不能張揚，是千古不變道理」、「感覺是店員被警告了，後面的人當然買不到了」，也有網友感嘆「上次貼文才有人預言，PO完保證變不能客製，結果預言成真了」。

▲網友表示，他23日去好市多買披薩，發現披薩不能客製化了。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

事件起因於，一名網友11日在臉書分享，他在好市多購買一份18吋夏威夷口味披薩時，詢問店員「可以不加火腿只要鳳梨嗎」，沒想到店員竟然同意了，讓他直呼「YA，真是佛心」。

文章曝光後吸引超過1萬人朝聖，有許多人羨慕「太神了」、「原來可以這樣」、「我也想要只有鳳梨的披薩」，但也有人皺眉回應，「這樣PO完，保證變不能客製，害死當時幫您客製的店員」、「會不會PO完之後，就不能特製了」。

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