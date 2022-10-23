上海台商台青如何看中共新一屆領導班子

記者趙禕/上海報導

中國共產黨第二十屆中央委員會第一次全體會議上當選的中共中央總書記習近平和中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希等人，今天首次與中外記者見面，上海市台灣同胞投資企業協會會長張簡珍與多位在滬台青代表也一同從電視上看了全部過程。

▲▼上海台商、台青全程同步觀看中共新一屆領導班子亮相中外記者會。（圖／記者趙禕攝）

針對新一屆中共領導班子的首次亮相，張簡珍會長對未來充滿了期待。她表示，「乘風破浪要靠大家一起努力，加深兩岸的交流，推進兩岸和平統一，全面推進中華民族的偉大復興；我非常有信心、期待我們能夠迎接燦爛的明天。」

▲上海市台灣同胞投資企業協會會長張簡珍。（圖／記者趙禕攝）

來自台灣，同時今天也一起觀看中外記者會的上海復旦大學博士候選人蔡孟軒表示，中共20大閉幕意味著新時代新實踐，同時也是新挑戰新機遇。「台灣問題」雖然不是當前中共所要處理的第一要務，但邁向中華民族偉大復興的齒輪正在轉動。中共展現多方面自信，一再強調兩岸關係「操之在我」，認為兩岸終將統一也務必會統一；我們也看到20大將堅決反對和遏制台獨寫入黨章，基本上仍是高舉和平統一的旗幟，卻也不放棄武力統一，意思就是善意仍在，一切端看台灣方面如何面對。而20大新班子領導上台後，肯定會更加具體實踐新時代習思想，當前兩岸已無九二共識政治基礎，形勢非常嚴峻，是否會產生「第一擊」是未知數，台海局勢更加險惡，台灣方面不得不慎。

▲上海復旦大學博士候選人蔡孟軒。（圖／記者趙禕攝）