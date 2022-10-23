廟口開講催熱柯志恩選情　線上線下3起民心沸騰

▲柯營人士說，雖然活動頻率高，但民眾熱情絲毫不減，不僅參與人數一場高於一場，從數百成長到近千。（圖／柯志恩競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

柯營人士表示，目前正在進行的廟口開講活動獲得基層好評，不只斬獲網路高流量表現，更帶動議員選情和支持者熱情，因此已規劃追加場次，預計將辦到11月上旬。

柯營人士說，自10月7號在三民三鳳宮開始第一場後，2週內已舉辦8場，平均每2天就1場，雖然活動頻率高，但民眾熱情絲毫不減，不僅參與人數一場高於一場，從數百成長到近千，甚至連下雨都澆不熄支持者的熱情，穿雨衣都要聽柯志恩演講，連在地資深助理都對自發人潮的熱情感到振奮。

柯營人士笑稱，三民、前金兩場遇雨支持者都沒離去上了新聞，結果隔一天陳其邁陣營也發新聞稱活動遇雨支持者同樣沒離開，但打開新聞照片一看，才發現是因為陳的造勢場合都有遮雨棚，跟柯志恩廟口開講完全露天的情況截然不同。

柯營人士指出，廟口開講除了帶動基層士氣外，也在網路社群掀起旋風，根據統計，每場開講各大直播平台同時線上觀看大概在8000人左右，每場直播加相關影片，總觀看數合計平均為48.8萬，單場最高達83.5萬，等於創造約400萬次的觀看數，不只催熱柯志恩的選情，也成功讓各區議員獲得大量網路曝光，強化藍營整體空戰節奏，明顯帶動支持成長。



