辣模「里唯」化身超級助選員　替父親徐定禎和友軍輔選　

▲「里唯」22日上午陪同父親徐定禎出席民進黨苗栗第一選區縣議員徐筱菁競選總部成立大會。（圖／徐筱菁提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎的女兒「里唯」外型甜美，她模特兒身分意外曝光後，成為人氣「嬌」點，更讓徐定禎被網友冠名「國民岳父」。里唯除替父親助選，昨天也擔任父親的分身，幫同黨或盟軍的候選人站台，懇請鄉親一起力挺、共同翻轉苗栗。

里唯昨天一早先陪同徐定禎出席民進黨苗栗第一選區縣議員徐筱菁競選總部成立大會，接著趕往苑裡與媽媽楊士儀合體，替無黨籍第三選區縣議員陳品安競總成立造勢，再轉往通霄為鎮民代表候選人徐鈺婷站台。

▲徐定禎女兒里唯。（圖／翻攝自IG／vv_levia）

然徐定禎已參與過多次選戰，里唯過去也曾投入助選，但都是在「幕後」，由於離選舉投票日只剩30多天，「里唯」已經打算先放下手頭工作，返鄉替父親助選，最近開始登台助選，雖沒有專業助講人口若懸河般的口才，但她憑著真摯與誠懇來請託，受到鄉親熱烈歡迎。

徐定禎的太太楊士儀表示，「里唯」的助選行程，目前先安排陪同拜訪、發文宣，也可能會出席青年社群論壇或陪同發表青年相關政見與座談會，希望幫忙父親在選戰的最後關頭盡力打拚。

徐定禎是中秋連假期間，偕同返鄉過節的兒子、女兒一起拜票，女兒里唯被眼尖網友發現是IG擁有近十萬粉絲追蹤的模特兒。里唯身分意外曝光後，不僅成為人氣「嬌」點，徐定禎也被網友網友冠名「國民岳父」。

▲「里唯」22日參加無黨籍縣議員候選人陳品安總部成立大會，一出場就成為「嬌點」，成為最佳的助選員。（圖／陳品安提供）

▲「里唯」外型甜美，陪同父親徐定禎助選，一出場就成為「嬌點」，成為最佳的助選員。（圖／徐筱菁提供）