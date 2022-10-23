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堤外有人車不關水門？　柯文哲：只靠陳時中指揮「早就不知死多少人」

▲▼柯文哲出席《柯P管理學》讀者見面會。（圖／記者袁茵攝）

▲柯文哲出席《柯P管理學》讀者見面會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市上週因連日大雨，使百齡橋下停車場數十輛汽車泡水，民進黨台北市長候選人陳時中22日表示，人車都還在堤外卻關水門，若自己當選就絕對不讓此事再發生。對此，台北市長柯文哲23日批評，這是常識問題，陳時中過去當防疫指揮官時，若不是後面一排專家，「只靠陳時中指揮，早就不知道死多少人。」

柯文哲23日舉辦《柯P管理學》讀者見面會，會前接受媒體訪問。針對陳時中稱自己若當選，絕對不會人在水門外就關水門等言論，柯文哲表示，幕僚已一再提醒不要罵陳時中，「當年他（陳時中）當防疫指揮官，要不是後面那一排（專家），只靠陳時中指揮，早就不知道死多少人了。」

媒體追問，這是否代表陳時中不懂市政？柯文哲回應，「這是常識問題。」第一點是民粹過頭，第二點除非是陳時中講太快弄錯，「如果他這樣想，那真的是⋯常識問題。」水淹上來，就算外面有車也得關水門，「這麼簡單的事情，你讓水淹進台北市，開什麼玩笑？納莉颱風慘劇就重演了啊！」

柯文哲強調，盡量讓車子可以撤離，但如果水位上升太快，還是要當機立斷關水門，「還有大多數的市民需要保護，這麼簡單的事情，怎麼不知道？」

至於若堤外還有人怎麼辦？柯文哲說，北市府也有再度修正，以後如果真的要關水門，看能否分區巡邏通知民眾，不過有時車子要移出來比較容易，拖吊量很多的話可能會來不及；且河濱活動得將音響撤出來，這需要時間，「在河川不論是停車、辦活動，本來就有比較高的風險，這就是為什麼我很不喜歡在暑假時於河濱辦活動。」極端氣候越來越難控制，理論上已快到11月，應沒什麼颱風效應才對。

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