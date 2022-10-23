「市長不用在」不攻自破？　柯文哲：送《柯P管理學》給陳時中唸

▲柯文哲出席《柯P管理學》讀者見面會。（圖／記者袁茵攝，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市上週大雨災情頻傳，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲卻在外縣市輔選，遭外界批評聲浪不斷；柯文哲原訂本週末去台南輔選行程臨時喊卡，使民進黨台北市長候選人陳時中認為，是在上次水災學到教訓。對此，柯文哲回應，應該要送一本《柯P管理學》給陳時中。

針對陳時中批評取消台南輔選是因「得到教訓」，且讓「市長不用在」的說法不攻自破？柯文哲23日下午舉辦《柯P管理學》讀者見面會時回應，自己應該送一本《柯P管理學》給陳時中唸，當長官只要做三件事情，建立規則、緊急跟例外。

柯文哲指出，關於「建立規則」部分，以淹水舉例，他們會找大家來討論，然後訂一個規則出來，緊急時不用一層一層報上來，可以跳過去，「我也知道他（陳時中）對管理學⋯他沒有實際指揮過大兵團，這個就算了。」

至於上週情況為何？柯文哲說，北市府已有檢討過，以後不要用發簡訊的，而是「接到請按1」回傳，等10分鐘沒有回應，就再用語音，「我們要讓簡訊通知更精確。」

柯文哲提及，自己知道換了手機後會變不精確，所以每年都要有更新機制，地質河川局跟台北市水利處在研擬淡水河河系通報系統，「我們反省改進，每次遇到問題就把系統再修一遍，這才是當長官的目的，長官就是平常要建立SOP。」