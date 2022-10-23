十三行博物館傳意外！5歲童手臂卡門縫拔不出大哭　警消救援

▲十三行博物館驚傳夾手意外 。（下圖同／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北八里區十三行博物館今天傳出夾手意外！一名5歲男童，今天中午12點因好奇而誤將手臂卡入玻璃大門門縫中拔不出來，家長及館方也無法將其脫困，急向消防局求助，警消到場後，以電動撐開器協助脫困，男童成功保住手臂，警消後續將男童預防姓送淡水馬偕醫院檢傷。

據了解，5歲孩童今天和家人一同前往十三行博物館，好奇心使然，男童將手臂伸卡入玻璃大門門縫中拔不出來，崩潰得大哭，家長試了又試就是拔不出來！眾人緊急撥打119電話，尋求幫忙。

八里消防分隊立即出動11、71、91車前往救援，到場確認男童受困位置及狀況後，使用電動撐開器及楔行塊(巧克力磚)確保門縫承重負載以防擠壓傷孩童手臂協助脫困，並使用毛毯保護男童以防止撐開時玻璃爆裂割傷，脫困後經由救護同仁檢傷傷勢無礙，由八里91送淡水馬偕醫院救治。

消防局補充，紅外線熱顯像儀4組及充電式電動撐開器3組是有豐食品(北海雪魚香絲)於111年10月19日回饋社會，這次救援使用充電式電動撐開器，可運用於各種緊急救援民眾受困急難救助現場及火災現場快速破門使用，大幅提升消防救災效能。

新北市政府消防局第三救災救護大隊大隊長黃弟勝呼籲，如遇孩童遭受物體夾住切勿驚慌，立刻撥打119冷靜等待救援。