打疫苗手痛到美叮美噹　物理治療師教「擦大桌法」緩解不適

▲ 南投醫院復健科指導民眾緩解打疫苗後手臂疼痛的方法。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

隨Omicron疫情延續，民眾近期施打疫苗都相當踴躍，不過接種後最常見的症狀「注射部位疼痛」，甚至有人痛到無法舉起手臂，也有人睡覺翻身壓到而被痛醒；衛福部南投醫院復健科表示，其實這並不一定是疫苗所導致，也可能有太過緊張、焦慮等心理因素，同時提出幾項建議，幫助緩解肩膀疼痛等症狀。

南投醫院復健科主任周建文主任指出，「疫苗注射後的肩傷害」（Shoulder injury related to vaccine administration，SIRVA）通常在打完後會立即出現，據統計約有9成病患是24小時之內，極少數為超過3天才出現；但90%會自然復原、不需特別治療，也可在經醫師評估後，服用臨床上常見的止痛藥乙醯氨酚（Acetaminophen），例如普拿疼或非類固醇抗發炎藥（NSAID）類藥物來緩解。

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▲ ▼手臂內收外展如擦大桌面的動作。（圖／衛福部南投醫院提供）

而復健科治療方法臨床上會以臨床理學檢查，確定骨關節疼痛的原因，醫師可藉由超音波導引注射消炎藥來降低發炎，後續搭配物理治療儀器幫助患者減輕症狀，最後指導肌肉伸展及關節運動，來幫助患者回復正常功能。

▲ ▼肩膀內外轉運動、舉高整隻手臂。（圖／衛福部南投醫院提供）

物理治療師張鈞渝建議採適度、不引發更嚴重痠痛的肩關節活動，伸展攣縮的肌肉群來降低疼痛，如舉高整隻手臂、手臂內收外展如擦大桌面的動作，以及肩膀內外轉等運動，每次10下、共5次，每次間隔20至30秒，持續約15至20分鐘。

此外，疫苗接種後可能發生副作用，通常輕微且於數天內消失，並隨年齡層增加而減少；若擔心副作用，院方提醒可先與醫師討論，經諮詢、評估以選擇合適之疫苗接種。