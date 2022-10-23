柯文哲要送《柯P管理學》　陳時中競辦：收到錯誤教案很可惜

▲陳時中今天下午出席競選市長醫師後援會成立大會。（圖／記者呂晏慈翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市上周豪大雨災情頻傳，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲卻在外縣市輔選，民進黨台北市長候選人陳時中23日稱柯「學到教訓」，但柯回嘴說，要送一本《柯P管理學》給陳時中。對此，陳時中競選辦公室發言人、中華民國醫師公會全國聯合會副秘書長羅浚晅下午受訪稱，要把書送給別人前，先看看自己的市政有沒有做好，免得陳時中收到「錯誤教案」。

針對陳時中批評取消台南輔選是因「得到教訓」，且讓「市長不用在」的說法不攻自破，柯文哲今天下午舉辦《柯P管理學》讀者見面會時回應，自己應該送一本《柯P管理學》給陳時中唸，當長官只要做3件事情：建立規則、緊急跟例外，還酸陳時中「沒有實際指揮過大兵團」。

羅浚晅下午受訪回應，對此國民自有公斷，當一個人要把書送給別人，尤其是管理學的時候，要先看看自己的市政有沒有做好，如果市政沒有做好，急著把書送給人家，「害我們阿中收到錯誤的教案，那不是很可惜？」

此外，對於黃珊珊批評陳時中不讓「人車都還在堤外卻關水門」事情重演的說法，指做事情有比例原則，批評應搞清楚再來講等語，羅浚晅回應，政治人物不要對這件事情這麼輕挑，不要忘記幾天前的水門事件，關乎12條人命被關在水門外，這是非常嚴重的，所有台北市民都會看清楚，當城市下大雨，指揮官市長在中南部輔選就是不對，副市長沒有走出戶外、到指揮中心看清楚災清如何，就是不對，當水門關起來還有12個人在外面呼喊求救，差點滅頂，當然也是不對。

媒體另關注，蔣萬安今天下午為BNT疫苗採購爭議痛罵陳時中是「大說謊家」，對此，羅浚晅表示，陳時中戳到蔣萬安的痛處，蔣有點氣急敗壞，不過，其實不用這麼心急，可以冷靜想想：你真的不知道這些數字嗎？你真的沒有看過這些數字嗎？你過去在執行立法委員的職權，到底有沒有認真看清楚？可能很多事情都會有會議紀錄，不要太急著說不知道、批評別人是說謊家。

羅浚晅直言，蔣萬安到現在沒有辭立委，台灣是依法行政的國家，立委本來就有職權可以進行質詢和調查，不要把立委應該做的事情全部都丟給陳時中來幫他解決，這樣並不厚道。他談及，今天「抗SARS」英雄、醫師後援總會總會長李明亮鼓勵陳時中說，現在雖然有人因為選舉的關係要抹黑陳時中，有人潑髒水、丟泥巴，但要記得，有更多沈默的一群市民、國民是支持陳時中的，他們會支持台灣、台北勇敢向前。