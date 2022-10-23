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主管剛停職！竹科男秒發雞排慶祝：送走髒東西　挨告求償150萬

▲▼ 中獎,擊掌,慶祝。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲竹科一主管剛宣布停職不久，下屬就寄郵件給全部門，慶祝送走「髒東西」，主管認為自己被影射，提告求償150萬元吞敗。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／新竹報導

竹科一名崔姓主管剛表示暫時不會到公司上班，謝姓下屬馬上發郵件給部門全體員工，表示「3月是多麼值得慶祝的月份...送走見不得人的髒東西和壞習慣」等語，並聯合新同事一起請全部門的同事吃雞排。信件內容傳到崔男耳裡，覺得謝男明顯在影射他，提告向他求償150萬元。新竹地院審理，認為郵件並無標識任何和崔男有關的訊息，難認崔男的地位或評價有因此遭到貶抑，判崔男敗訴。

判決書指出，竹科一崔姓男子指控，他原為某部門的主管，因故暫時不會回到公司上班，今年3月3日剛由新主管告知部門全體同事此事，謝姓下屬就於8日寄電子郵件給大家說「Dear all, 三月是多麼值得慶祝的月份...送走腐敗的、噁心的、藏汙納垢的、見不得人的髒東西和壞習慣，XXX等人聯名請大家喝下午茶......」等語，他認為這些話明顯在影射他，深感受辱，提告向謝男求償150萬元。

謝男表示，他與崔男相處5年來並無過節，只是過年後有6位同事會調回竹科總部上班，他為了慶祝與他們年後相聚才發郵件，且他與同事過去都有許多不好的習慣，覺得要自省、修正，才會在郵件上這麼說。

法官查看該郵件，內容大意為謝男和6位同事聯合請大家吃下午茶，準備了雞排、鯛魚燒、茶飲同樂，郵件內容的標題及全文並無標識主管崔男的身分或特徵，主觀上僅能知道謝男在抒發心情，客觀上無法識別「見不得人的髒東西和壞習慣」對象是誰，就算崔男看了心生不悅，也難認他的地位或評價遭貶抑，判崔男敗訴，全案還可上訴。

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