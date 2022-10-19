賣毒電競直播主正面曝！拿下多場射擊冠軍　少年陳屍西門町揪出他

記者邱中岳／台北報導

萬華分局西門町派出所2021年2月份接獲報案，1名少年倒臥路邊，警方到場發現少年已經沒有呼吸心跳，立刻送醫救治仍宣告不治，但是相驗遺體卻發現身體有毒品反應，立刻追查毒品來源，沒想到3名藥頭中，竟有1名電競直播主，並起獲大麻116公克。

警方調查，2021年2月初，在北市萬華區貴陽街二段一處巷弄內，有1名17歲的王姓少年路倒，警方到場後發現王已經沒有呼吸心跳，立刻找救護車將人送往醫院仍宣告不治，檢警相驗遺體後，發現少年身上有大麻毒品殘留物，立刻追查毒品來源。

▲胡姓電競玩家涉嫌販賣毒品，家中被搜出116公克大麻。（圖／民眾提供）

警方循線逮捕3名藥頭，其中赫見23歲胡姓電競玩家，胡平時在網路直播知名射擊遊戲，與粉絲分享遊戲的攻略以及進攻模式，且常常拿下單場賽事的冠軍，也在直播平台上累積不少粉絲，且上傳十則相關參加射擊遊戲的直播畫面。

▲王姓少年陳屍街頭，遺體驗出大麻成分，追出電競直播主販毒。（圖／民眾提供）

據了解，胡姓電競直播主在2021年12月在新北市新莊區被警方逮捕，並搜出116公克的大麻，訊後被依照毒品罪嫌送辦判刑3年，胡事後獲釋後，也將各大網路社群平台移除、關閉，僅剩下直播平台上的影片留存。