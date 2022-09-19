冠軍賽直播！噴射機突然墜地起火畫面曝光　駕駛在觀眾面前身亡

▲內華達州舉辦航空競賽，發生飛機墜毀意外。（圖／翻攝自YouTube）

記者李振慧／綜合報導

美國內華達州舉行里諾航空競賽(Reno Air Races)冠軍賽時，一架參賽噴射機突然墜落在比賽場地上，迅速引發熊熊大火，在場上千多名民眾目睹事件受到驚嚇，事發畫面也透過直播在網路上引發關注，警方後來證實墜機駕駛員身亡。

事件當地時間18日下午發生在內華達州機場附近所舉行的里諾航空競賽。從畫面中可看到，2架飛機在空中飛翔時，其中一架飛機卻飛得愈來愈接近地面，突然就墜地起火，現場立即冒出一長串大火與濃煙，畫面令人怵目驚心。

▲現場冒出濃煙與大火，官方後來宣布駕駛身亡。（圖／翻攝自YouTube）

官方後來對外宣布，這架飛機下午3時45分左右，在飛行6圈的比賽中飛到第3圈時發生墜機事件，他們向死者與家屬表達哀悼，但沒有對外透露死者身分，其他參加比賽的飛行員都安全降落。

原定在大賽最後一天所舉辦的其餘賽事，目前都已取消。雖然官方並未對外透露死者身分，不過有消息指出，死者是61歲飛行員霍格(Aaron Hogue)，許多親友紛紛在他的臉書留言哀悼。美國聯邦航空管理局和國家運輸安全委員會正在調查事件。