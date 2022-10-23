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高中生放任火鍋「乾燒」！鍋底焦一片惡整店員　被勸轉頭繼續笑

▲▼高中生放任火鍋「乾燒」！鍋底焦一片惡整店員　被勸轉頭繼續笑。（圖／爆廢公社）

▲店員收桌時才發現鍋底已燒焦...（圖／爆廢公社，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

屏東一名男網友近日到火鍋店用餐時，看到4名高中生故意讓鍋子乾燒，還嘻嘻哈哈說這是鐵板燒。當下他覺得不妥，也擔心發生危險，因此上前勸說，不料幾人只是看了他一眼，繼續有說有笑，讓店家也覺得很無奈。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文指出，屏東某中學學生在火鍋店惡作劇，持續讓鍋子乾燒，以為自己在玩鐵板燒，後來他看不下去，上前勸說「火鍋不要這樣玩，人家會很難洗」。沒想到幾名學生既沒道歉，也沒覺得不好意思，只是看了他一眼，就轉過頭繼續嘻嘻哈哈。

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店家表示，幾名學生把火鍋當鐵板燒玩，店員是事後進去收桌才發現，一來浪費食材，二來鍋子會有損害，而且很難清洗，水要泡很久，員工也比較辛苦，要一直刷一直刷，過去有的客人是不小心，但故意的還是第一次遇到。

許多網友看完紛紛砲轟，「教育失敗」、「乾燒很危險，鍋底燒焦也造成店家困擾」、「應該可以求償鍋子費用吧」、「這是公共危險，沒人處理真的很恐怖」、「鬼島低端越來越多」、「日本人很怕被人說沒有家教或教養不好...台灣都是我家小孩很乖，都是被人帶壞了」。

不過，也有人不以為然，「員工都不會巡喔？」、「店家幹嘛不問要不要加水」、「誰叫店家沒在巡呢？」、「洗鍋子不是店家的責任嗎，怎麼怪客人」、「如果真的不爽，幹嘛不把他們轟出去」、「都2022年了，你們覺得營業用餐廳會沒有藥水銼刀鋼刷嗎，鍋子現在都做得很好刷，藥水泡一下就脫落了...」掀起論戰。

▲▼高中生放任火鍋「乾燒」！鍋底焦一片惡整店員　被勸轉頭繼續笑。（圖／爆廢公社）

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