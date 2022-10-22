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吃對全食物！陳月卿養生飲食花蓮開講　強調「食物就是良藥」

▲▼健康暢銷書作家、現任癌症關懷基金會董事長陳月卿（左）擔任講師，分享「吃對全食物」的食療保健方式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼健康暢銷書作家、現任癌症關懷基金會董事長陳月卿（左）擔任講師，分享「吃對全食物」的食療保健方式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由花蓮縣政府社會處主辦及花蓮市婦女會承辦的「酷老樂活」名人講座，21日於花蓮縣府大禮堂舉行舉辦，此次特別邀請到健康暢銷書作家、現任癌症關懷基金會董事長陳月卿擔任此次講師，分享「吃對全食物」的食療保健方式，與婦女們學習各種食材攝取觀念及養生飲食原則。

▲▼健康暢銷書作家、現任癌症關懷基金會董事長陳月卿（左）擔任講師，分享「吃對全食物」的食療保健方式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「家裡的灶咖有燒飯，才會溫暖。」縣長徐榛蔚開場即用台語表示，非常高興能夠邀請陳月卿老師蒞臨花蓮演講，每位婦女們在家中總擔任著重要的「食醫」角色，關照著家人們的身心健康；而食物要色、香、味俱全以外，還要吃的對、吃的好、吃的健康，都是鞏固身體健康和家庭幸福重要的一環，更增添家人的凝聚力。

▲▼健康暢銷書作家、現任癌症關懷基金會董事長陳月卿（左）擔任講師，分享「吃對全食物」的食療保健方式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

陳月卿分享自身經驗，她歸納出「健康是可以管理的、自己是自己最好的醫師、食物就是良藥。」

徐榛蔚也特別提及，花蓮縣依山傍海，有著優渥的土地資源，佔全台有機農田面積第一名，土地健康，農作健康，人就健康，也正是因為如此，花蓮在有機農法的推廣上面花了不少心力。在食安風暴後，花蓮縣府持續推動永續政策，期盼能以「吃在地、用在地、玩在地」方式，讓慢食行動能減少碳足跡，逐步落實永續花蓮理念。

▲▼健康暢銷書作家、現任癌症關懷基金會董事長陳月卿（左）擔任講師，分享「吃對全食物」的食療保健方式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蒜説，「家裡的灶咖有燒飯，才會溫暖。」每位婦女們在家中總擔任著重要的「食醫」角色。

講座現場座無虛席，講師陳月卿分享自身經驗，讓全場觀眾全神貫注。她歸納出「健康是可以管理的、自己是自己最好的醫師、食物就是良藥。」三項重點，提倡改為「全食物飲食」習慣，即為多吃根、莖、葉及全榖類、全豆類的食物，少碰脂肪及熱量高的肉類；烹煮方式也以蒸煮、生食、清淡為主，不吃罐頭食物、加工食品，並應多喝精力湯，加速身體排毒代謝，才能重拾自身健康。

▲▼健康暢銷書作家、現任癌症關懷基金會董事長陳月卿（左）擔任講師，分享「吃對全食物」的食療保健方式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

講座受到熱烈歡迎，現場座無虛席。

社會處表示，花蓮縣人口數31萬9千多人，女性人口數15萬8千多人，45歲至未滿65歲婦女4萬9千多人，占婦女人口31.01%，65歲到85歲婦女，佔17.72%；花蓮縣婦女中心服務對象以中高齡的婦女為多數，縣府將陪伴大家優雅、安心、健康、慢慢地攜手變老，全力打造友善高齡、酷老樂活、世代共融的幸福城市。
 

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