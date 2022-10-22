蔡英文10次輔選新北全因不放心？　林佳龍：她當作自己的事

▲新北市長參選人林佳龍。（圖／林佳龍競選辦公室提供）



記者杜冠霖／新北報導

九合一大選將至，各地選情也日漸白熱化，新北部分，總統蔡英文已10度替民進黨新北市長候選人林佳龍站台，新北市長侯友宜競選辦公室質疑這是不放心林佳龍選情，對此，林佳龍22日回應，國民黨在新北執政17年，近期評比卻都吊車尾，「這也是小英把新北市長選舉當作自己的事情，不是放不放心誰的選舉。」

林佳龍22日出席議員候選人張錦豪聯合競總成立，對於新北市政擘劃，林佳龍承諾，未來將推動和汐止有關的大華系統交流道接汐止道路拓寬、金龍湖開發、倉儲整合等交通、水利、產業政策。

林佳龍指出，自己擔任交通部長任內，協助解決基隆升級捷運汐東線，未來擔任市長，也會和立法委員賴品妤、沈發惠持續共同推動國一南下入口增設匝道等建設，解決汐止的交通、水利問題，他強調，汐止最重要的就是解決「交通和治水的問題」讓「水安全、交通便利」，再造「汐止榮景」。

而近期蔡英文10度替林佳龍站台，侯辦質疑此舉代表是不放心林佳龍選情，對此，林佳龍則表示，國民黨在新北執政十七年，侯友宜執政十二年，但新北最近的評比都吊車尾、後段班，「預算加倍，建設福利並沒有加倍，升格沒升級。」

林佳龍指出，小英也是新北市民，第一次選舉也是在2010年參選新北市長，所以她希望新北能夠大翻新，為新北做一點事情。他承諾，如果當選新北市長，中央地方一條心，大力加速推動新北建設，「這也是小英把新北市長選舉當作自己的事情，不是放不放心誰的選舉。」

